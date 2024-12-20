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Культура и шоу-бизнес

Новый пост одного из самых завидных холостяков Казахстана вызвал вопросы

Новый пост одного из самых завидных холостяков Казахстана вызвал вопросы, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 14:58 Фото: Instagram/dimashadilet
Блогер, бизнесмен, инвестор и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет (настоящее имя – Динмухамед Султанбеков), который в октябре 2023 года заявил о переезде в Дубай, опубликовал новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Участник популярного реалити "Холостяк 9 сезон" на канале ТНТ после почти двухмесячного отсутствия в соцсетях накануне, 19 декабря 2024 года, в личном блоге поделился фотографиями, снятыми на Родине. Судя по завораживающим кадрам Чарынского каньона, снимки были сделаны в теплое время года.

"Красота и величие Казахстана", – лаконично подписал фото Димаш Адилет.

Подписчики, которых у 29-летнего бизнесмена уже более 1 млн, не так радужно приветствовали его пост о Родине, завалив вопросами:

  • "Там лето?"
  • "Бро, ты жив?"
  • "Ого, что он говорит?"
  • "Он становится патриотом?"
  • "Просыпается чувство патриотизма?"
  • "Димаш, ты не хочешь написать свою книгу? Я бы купил".

Но среди фолловеров нашлись и те, которые оценили не только красоту Чарынского каньона, но и своего кумира. Некоторые из них предложили Димашу показать всему миру и другие уголки Казахстана:

  • "Красавчик".
  • "Прекрасен".
  • "Так красиво".
  • "Наши каньоны красивые".
  • "Покажите всему миру наш Катон-Карагай. Говорят, вторая Швейцария".
  • "Молодец! Теперь покажи красоту Бозжыра в Актау, а также лесов в ВКО. Пусть развивается туризм посредством твоих публикаций".

В Stories завидный холостяк рассказал, где и с кем будет встречать Новый год, а также заинтриговал хорошей новостью в 2025 году.

"Я отсутствовал в соцсетях около двух месяцев. У меня все очень хорошо, спасибо! В данный момент я нахожусь в Дубае и скоро полечу в Казахстан отмечать Новый год с семьей! Я рад, что вы скучали, я тоже по всем скучал! В следующем году у меня будут для вас хорошие новости!" – написал Димаш Адилет.

Подписчики сразу же принялись гадать и предположили, что в следующем году бизнесмен объявит о женитьбе.

"Нет, хорошая новость не в этом. А что, думаете, уже пора?" – ответил вопросительно Димаш Адилет.

Новый пост одного из самых завидных холостяков Казахстана вызвал вопросы, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 14:58

Фото: Instagram/dimashadilet

Отметим, что отцом Димаша является бизнесмен Адилет Кожабергенов, которому 28 февраля 2024 года исполнилось 50 лет. Поздравляя с юбилеем, холостяк отметил, что отец – единственный человек, с которого он всегда брал и будет брать пример.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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