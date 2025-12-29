Милохин устроился на работу официантом и курьером в Дубае

Некогда популярный в России блогер Даня Милохин с завидной регулярностью делится подробностями своей жизни в Дубае. На жизнь он теперь зарабатывает в сфере обслуживания, сообщает Zakon.kz.

24-летний блогер уехал из России, как только в стране началась частичная мобилизация. После этого он некоторое время путешествовал по разным странам, но в конечном итоге обосновался в Дубае. И, судя по фото, там живет в достатке. Парень публикует посты о своей шикарной жизни.

Недавно он выложил снимок, где вместе с возлюбленной – моделью Дарьей Зеленской – отдыхает в домике в горах.

Помимо этого, имеются фото и видео с дорогими машинами и подарками для своей девушки.

Подписчиков Милохин уверяет в том, что зарабатывает на жизнь простым трудом. Не так давно демонстрировал, как работает курьером и доставляет еду на велосипеде. А на днях сообщил о том, что подрабатывает официантом в одном из местных заведений.

Тиктокер сопроводил свой рассказ кадром из самого ресторана. Трудяга позирует в форме и резиновых перчатках, старательно натирает стакан. Детали своей работы Милохин обещал озвучить чуть позже.

"Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, друзья", – писал прежде парень.

