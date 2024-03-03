В Шымкенте открыли звездную стену Куралай Анарбековой

1 марта в кинотеатре Kinoplexx 9 в торговом центре Shymkent City Mall состоялось торжественное открытие звездной стены Куралай Анарбековой, известного казахстанского продюсера и актрисы. Открытие стены приурочено к началу проката третьей части франшизы "Брат или брак".

Фотографии со съемок, кадры из хроники и отпечатки рук Куралай Анарбековой на бронзовой плите украсили одну из стен кинотеатра. На торжественной церемонии открытия присутствовали актеры фильма "Брат или брак 3" Абунасыр Сериков, Даурен Сергазин и Куралай Анарбекова. По окончании церемонии открытия звездные гости отправились на фан-встречу со зрителями Kinoplexx 9.



По сюжету третьей части Гаухар рожает близнецов, чем вызывает сомнения у Айдара в его отцовстве, он замыкается в себе и портит отношения с женой. Все сомнения разрешаются, когда Айдар узнает, что он был усыновлен и у него есть брат-близнец. Встреча с братом приводит к неожиданному повороту, после чего его отношения с Гаухар оказываются на грани разрушения. Брат-близнец планирует побег из страны, который может полностью изменить жизнь Айдара и сильно повлиять на его брак…

В главных ролях: Куралай Анарбекова, Даурен Сергазин, Абунасыр Сериков, Олжас Абай, Бауыржан Каптагай и Азат Сейтметов. Режиссером выступил Анвар Матжанов.

Прокат фильма в кинотеатрах страны начался 29 февраля.

В кинотеатре Kinoplexx 9, расположенном в ТРЦ Shymkent City Mall, девять залов (3 уровня комфорта), оборудованных самыми прогрессивными технологиями в области изображения и звука (лазерные проекторы NEC, звук Dolby Digital). Изюминкой кинотеатра является дизайн, выдержанный в национальном стиле. Узоры украшают элементы фойе, а также кожаные кресла, изготовленные испанской компанией Euroseating. Для удобства гостей на территории кинотеатра функционирует ресторан итальянской кухни La Coppola.