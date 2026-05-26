В Шымкенте состоялся показ республиканского кинолектория "Хроникадан – болашаққа"

В Шымкенте состоялся первый показ масштабного республиканского проекта "Хроникадан – болашаққа" ("От хроники к будущему"). Мероприятие, собравшее полный зал в кинотеатре Kinoplexx 9 "Shymkent City Mall" 25 мая, вызвало большой интерес со стороны местной общественности и молодежи.

Организатором этого масштабного просветительского марафона выступил Телерадиокомплекс Президента РК. Проект, приуроченный к 30-летию ТРК, направлен на популяризацию отечественной документалистики и отражение современной истории Казахстана, реализуется при активной поддержке региональных акиматов. Кинолекторий стартовал 21 мая в Астане, после чего показы прошли в Кызылординской и Туркестанской областях, а теперь эстафету подхватил Шымкент. Всего в рамках турне организаторы планируют охватить 20 городов страны, завершив показы в сентябре в Алматы.

На открытии показа в Шымкенте выступил директор Центра документального кино Телерадиокомплекса Президента РК Акылбек Шальжанов. Он подчеркнул, что формат кинолектория был выбран специально для того, чтобы превратить обычный просмотр в площадку для живого диалога, обсуждений и обмена мнениями со зрительской аудиторией. Спикер отметил, что творческая команда ТРК уже три десятилетия непрерывно ведет уникальную видеолетопись независимого Казахстана, охватывая самые разные сферы: от политики и экономики до глубоких портретных историй о простых гражданах и людях труда.

Фото: акимат города Шымкент

Особую значимость представленных картин для воспитания подрастающего поколения отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

"Обычно мы воспринимаем официальные визиты главы государства поверхностно, ограничиваясь лишь сухими строчками новостей о том, что президент посетил Японию, США или принял зарубежных лидеров в Казахстане. Но эти фильмы показывают глубинную суть и правду происходящих процессов. Судьба Аральского моря – это судьба всей нашей страны. И та масштабная работа, которую проводит президент ради восстановления Арала и будущего республики, без преувеличения является настоящей самоотверженностью", — подчеркнул замакима города.

Обращаясь к присутствующим в зале, Сарсен Куранбек добавил, что такие киноленты несут в себе важный назидательный урок.

"Когда наш президент говорит о важности человека труда и рабочих профессий, он подчеркивает, что благополучие и будущее государства строятся не на армии или богатствах, а на честном труде простых граждан на своих рабочих местах. ТРК Президента всегда доносит эту мысль до аудитории, и сегодняшние фильмы стали для всех нас очень полезным и поучительным уроком", – резюмировал спикер.

Программу шымкентского показа открыл фильм-портрет "Арал", чья официальная премьера ранее с большим успехом состоялась в столице. Картина рассказывает о судьбе 77-летнего потомственного рыбака Кунтугана Турганбаева, который более полувека посвятил Аральскому морю. Через личную историю человека авторы размышляют о настоящем и будущем исчезающего водоема, поднимая тему возрождения региона.

Второй представленной документальной лентой стал фильм "Қуатты серіктес" ("Сильный партнер"). Картина детально повествует об официальном визите президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Токио и раскрывает перспективы развития стратегического сотрудничества и дипломатических связей между двумя государствами.

Поскольку проект носит ярко выраженный социальный и культурно-образовательный характер, вход на показы для всех жителей и гостей Шымкента был абсолютно свободным.

Ирина Галушко