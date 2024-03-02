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Пугачева последняя узнала о выходе своего нового альбома

Пугачева последняя узнала о выходе своего нового альбома, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 04:26 Фото: Instagram/alla_orfey
Примадонна российской эстрады 75-леняя Алла Пугачева сообщила своим подписчикам в соцсетях, что последняя узнала о выходе своего альбома "P.S", сообщает Zakon.kz

"Хороший подарок к юбилею. Мне приятно, спасибо большое. А я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите мои дорогие поклонники, только ради вас", - отметила в Instagram артистка.


Отметим, 15 апреля Примадонне исполнится 75 лет.

Ранее сообщалось, что 1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В "P.S" вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

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