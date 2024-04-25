Ходил налево: Филипп Киркоров высказался о браке с Аллой Пугачевой

Российский популярный певец Филипп Киркоров рассказал о браке с примадонной Аллой Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист рассказал в интервью изданию "Аргументы и Факты". По его словам, Алла Пугачева сейчас с ним не общается.

"Максим и Алла для меня все равно родные люди. Наверно, у Пугачевой были свои причины прекратить со мной общение. Но я вспоминаю все, что с ней связано, только с добром и благодарностью. Это были невероятно интересные 10 лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы. На моем месте мечтали быть сотни, если не миллионы, мужчин. Но повезло мне", – сказал Филипп Киркоров.

Он отметил, что у Пугачевой до него тоже был сложный период семейной жизни.

"И мы, два одиночества, встретились. Я был моложе и натворил много глупостей. Сейчас, конечно, я не сделал бы того, что совершил тогда. Надо было целиком посвятить себя этой женщине, а я занимался карьерой. Она мне этого не простила. И нашла себе другого, который полностью посвятил себя ей. То, что она уехала, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем. Она "налево" не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, "пошел по наклонной плоскости". Но только тогда, когда понял, что все закончилось и у нее появился другой, я дал себе волю. Я только делал вид, что ничего не понимаю. Все понимал и до последней минуты старался сохранить наш брак. Но она сама поставила точку. И 27 марта 2005-го года, в День театра, мы развелись", – рассказал певец.

Ранее сообщалось, что российская эстрадная певица Алла Пугачева 25 апреля 2024 года порадовала своих поклонников новым постом в Instagram. Публикацию Примадонна посвятила своему другу – дизайнеру Игорю Гуляеву.