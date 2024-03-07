Мюзикл о Джо Дассене представят в Казахстане

В канун 8 марта Французский Альянс провел в Алматы пресс-конференцию по случаю приезда Жюльена Дассена – сына Джо Дассена, мегапопулярного полвека назад французского певца. Жульен готовит концерт памяти отца, который пройдет через месяц в двух столицах Казахстана, передает Zakon.kz.

Джо Дассена – кумира женщин его поколения – не стало 44 года назад, но память о нем и его песни по-прежнему живут во всем мире и в Казахстане – кто-то помнит их как любимые композиции своих родителей, у кого-то с ними связаны личные воспоминания. Пластинки певца выпускались в СССР, да и во многих других странах мира, огромными тиражами. Его песни переведены на русский, английский, итальянский, испанский, немецкий, японский, польский, китайский языки – шансонье имел традицию исполнять их на языке страны, в которой давал концерт. На казахском Джо Дассен не пел, но, по словам Фабриса Неве, генерального консула Франции в Алматы, он входит в пятерку лучших представителей французской культуры в РК. Siffler sur la Colline, L'ete Indien, Et Si Tu n’Existaispas и другие хиты знакомы почти всем казахстанцам независимо от возраста.

Десять лет назад в Алматы на открытие дней Франции в Казахстане приезжал старший сын Джо Дассена – Джонатан. Жульен Дассен в нашу страну приехал впервые, чтобы провести концерты, посвященные творчеству его отца, кроме того, он выступит одним из членов жюри вокалистов традиционного фестиваля "Франкофонная весна", проходящего сейчас в РК.

Как говорит артист, по всему миру к нему подходят в основном женщины и говорят, какая их любимая песня Джо Дассена и с чем она связана – кто-то выходил замуж, кто-то влюблялся, кто-то расставался под те или иные хиты из репертуара певца. На своих представлениях Жульен приглашает на сцену одну из зрительниц и поет песню лично для нее, ответно признаваясь в любви поклонницам его отца и своим.

"Я безумно рад находиться здесь. Народ прекрасен, женщины великолепны. Я обожаю Казахстан. Это очень гостеприимная страна. Я отдаю дань музыкальному творчеству моего отца. У меня будет выступление на самой большой сцене страны – во Дворце Республики – и со мной будут музыканты, которые в свое время работали с моим отцом, а также с Шарлем Азнавуром. Это лучшие из лучших оркестрантов Франции", – сказал артист, отметив особую открытость и доброжелательность казахстанцев и необычно радушный прием.

Жульен постоянно организовывает концерты, один из них был посвящен песням Ива Монтана, возможно, когда-нибудь будут созданы и друге, но сейчас, по словам Жульена, публика заинтересована именно в песнях его отца. Основная трудность в организации музыкальных спектаклей для него – отбор песен при ограниченном тайминге, поскольку весь репертуар Джо составляет более четырех часов. Поэтому певец выбирает самые популярные в стране, где будет проходить спектакль, хиты.

"7 апреля в Астане, а 8 апреля в Алматы казахстанцы увидят совершенно новую, специально подготовленную программу в сопровождении избранных музыкантов. 9 апреля ее покажут в Кыргызстане, потом будет Латвия и Болгария", – поделился продюсер музыканта Тьерри Вольф.

Семья Дассенов – это уже творческая династия, начало которой положил прадед Жульена, эмигрировавший в США из Одессы. Он был вдохновлен рассказами о том, что дороги в Америке покрыты золотом. Его сын Жюль начал свою карьеру с работы портье в театре, а закончил, став самым знаменитым продюсером в Голливуде.

"Каждый раз, когда мы собирались у дедушки, мы говорили о его друзьях – Альфреде и Шарле. Потом я узнал, что речь шла о Альфреде Хичкоке и Чарли Чаплине", – поделился певец.

Джо Дассен первый раз снимался в кино своего отца Жюля, там же он дебютировал как певец. Мама Жульена была виртуозной виолончелисткой. Известно, что Джо подал на развод, когда Жульену не было и месяца, но на вопрос, был ли его отец счастлив в любви, он ответил, указав на себя: "Дети – продолжение истории любви".

Джо Дассен умер в 1980 году, не дожив до 42 лет, когда Жульену не было и полугода, поэтому он знает отца только по рассказам друзей и сохранившемуся творчеству. А еще по реакции и воспоминаниям публики по всему миру. По словам Жульена, его мама и другие люди, которые знали его отца, часто говорили ему, что они очень похожи.

"Я общался с одними из старейших организаторов турне Джо Дассена, и после концерта Жульена он подошел ко мне и сказал, что он так же доброжелателен в общении с командой и с публикой, как его отец", – поделился продюсер артиста.

Жульен имеет степень бакалавра и начинал свою карьеру в театре, после выпустил альбом, посвященный Иву Монтану, на тот момент он профессионально исполнил только одну песню своего отца – Salut, потому что не знал, как это воспримет публика. В ответ люди потребовали еще песен Джо Дассена – так артист стал певцом, идя по стопам своего родителя. Два года назад Жульен первым публично исполнил песню отца "Глаза Эмили", и она стала гимном Мирового кубка по регби, проходившего во Франции.

На кадрах прежних концертов очень трогательно выглядит дуэт Джо Дассена на экране и Жульена Дассена на сцене. Однако при всей похожести они все же разные.

"Каждая хозяйка готовит шарлотку по семейному рецепту, но непременно добавляет что-то свое, свою специю, настроение, и получается особый пирог", – приводит параллели Жульен.

У Жульена несколько любимых песен отца. Если он идет по Елисейским Полям, то это песня о Елисейских Полях, если спускается в булочную и покупает багет, то песня про шоколад. Из всего иного разнообразия музыки он предпочитает классическую и послевоенную французскую музыку.

"Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Жак Брель, Ив Монтан – это артисты 1950–1960-х годов, которые в своих песнях представляют какую-то жизненную историю. В них есть начало, есть конец. Я считаю, что сейчас таких песен-историй очень мало. Вопрос, смогут ли песни сегодняшнего дня прожить так долго", – сказал Жульен.

На концентрах в разных странах Жульен Дассен по традиции одну песню исполняет дуэтом вместе с местным певцом или певицей. С кем исполнит у нас – пока не известно.