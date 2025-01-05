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Общество

Где и когда пройдет рождественское богослужение в Казахстане

Пасха, пасхальная служба, ночное пасхальное богослужение, Вознесенский кафедральный собор, православный храм, православие , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 13:57 Фото: Zakon.kz
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр сегодня, 5 января 2025 года, на пресс-конференции рассказал, что праздничная служба пройдет в канун Рождества во всех храмах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Богослужения начнутся в ночь на 7 января, а точнее – 6 января в 23:00.

"В этом году, как и в минувшие годы, местом проведения основных торжеств для жителей Алматы станет Вознесенский кафедральный собор. В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий", – уточнил митрополит Александр.

"В дни празднования Рождества Христова мы будем возносить усердные молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы".Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, как подготовиться к Рождественскому посту: какое питание разрешено и какие правила нужно соблюдать в эти дни.

В Казахстане православное Рождество является праздничным, выходным днем. В 2025 году 7 января выпадает на вторник. Соответственно, в этот день казахстанцы отдыхают.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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