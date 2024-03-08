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Чем провинились желтые тюльпаны Наташи Королевой

Цветы, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 07:45 Фото: pixabay
Принято считать, что желтые тюльпаны – самые непопулярные в мире цветов. Их, конечно, покупают. Однако статистика продаж в мире флористики относительно невысокая. Между тем вот уже много лет все знают строчки песни, в которой их назвали именно вестниками разлуки, сообщает Zakon.kz.

Сегодня и в ближайшие дни мужчины и не только будут покупать цветы. Самые разные: розы, мимозы, хризантемы, орхидеи, герберы и многие другие. Как всегда обделенными будут тюльпаны желтого цвета. Вот уже более трех десятилетий все помнят строчки популярной песни, которая прозвучала в "Песне года – 90".

Именно в той же программе прозвучал и "Плот" Юрия Лозы. Почему автор слов Сергей Сигарев так испортил репутацию желтых тюльпанов и наделил их грустной историей, доподлинно неизвестно.

По одной из версий, была арабская легенда про мужа, которому слуга сообщил, что жена ему изменяет. Тот не поверил, и слуга предложил поставить у их изголовья букет красных тюльпанов, а к утру они пожелтели. Впрочем, есть аналогичная легенда про колдунью и красные розы, которые пожелтели.

Как бы то ни было, сама Наталья Королева не раз признавалась, что популярнее этой песни в ее карьере не было и, видимо, не будет.

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