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Культура и шоу-бизнес

Наташа Королёва ошеломила неожиданным трио с Кудрявцевой и Гордон

Наташа Королёва ошеломила неожиданным трио, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 13:20 Фото: Instagram/koroleva__star
51-летняя исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" Наташа Королёва подготовила подарок женщинам к Дню святого Валентина. Эстрадная певица 14 февраля 2025 года рассказала о премьере композиции "Девичник", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, новый динамичный трек исполнили совместно с Королёвой – Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Ведущая и юрист создали группу "ЗаVисть" еще в 2023 году. Их композиции под названием "Дамы за 30", "Горько", "С Новым гадом" и "Корпорат" вызывают неоднозначную реакцию в обществе, но знаменитые подруги продолжают покорять мир шоу-бизнеса.

Так, Гордон громко назвала эту песню гимном всех девичников:

"Девочки, этот праздник интересен нам исключительно возможностью вспомнить о том, что мы не скаковые лошади, а достойны любви и восхищения. Объявляем 14 февраля днем любви к себе и устраиваем девичник! Итак! Группа "ЗаVисть" и Наташа Королева дарят вам гимн всех девичников".

Что и следовало ожидать, эпатажный номер разделил аудиторию на два лагеря. Если одни поддерживают начинания артистов, то другие просят остановиться.

  • Какие вы классные! Лерку обожаю!
  • Наташа, ну что ты связалась с ними. Зачем портишь репутацию.
  • Кто-нибудь из близкого круга, скажите им, что это не очень.
  • Вот как не хватает таких юморных, задорных. Крутышки.
  • Немелодичная песня. Ни о чем.
  • Красотки! Так и есть – яркая скромность чисто для себя.
  • А говор деревенский так и не удалось исправить Наташе Порывай.
  • Дома для своих друзей – да, в караоке – да. Но не более. Честно.
  • Зачем? Когда это закончится? – отмечают пользователи.

Ранее мы рассказали о 34-летней казахстанской актрисе. Жания Джуринская, получившая большую популярность благодаря проекту "ВУЗеры", опубликовала обращение к матерям и поразила аудиторию смелым образом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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