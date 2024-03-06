Сколько стоят подарки на 8 Марта в 2024 году

От 5 тыс. тенге до 2 млн тенге – во столько казахстанским мужчинам может обойтись подарок женщинам на 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

Cоциальный опрос среди мужчин в возрасте 25–60 лет в преддверии Международного женского дня провели страховщики. Начнем с заработных плат. 46% респондентов зарабатывают от 200 до 500 тыс. тенге в месяц, 19% – от 600 до 900 тыс. тенге, 16% – от 1 млн до 1,5 млн тенге в месяц, 7% опрошенных зарабатывают от 1,5 до 3 млн тенге в месяц, 3% – от 3 млн и более, 9% – не назвали свой заработок.

Теперь к подаркам.

"Большинство опрошенных (87%) ответили, что могут позволить себе купить для любимой женщины цветы, сладости, косметику или аксессуары, а также оплатить романтический ужин, поход в спа–центр или другие праздничные услуги, не превышающие стоимость 100 тыс. тенге. 12% сказали, что помимо цветов рассматривают в качестве подарка гаджеты (смартфоны, ноутбуки) и бытовую технику стоимостью до 1,5 млн тенге. 7% мужчин ответили, что планируют подарить своим любимым ювелирные украшения или одежду известных брендов стоимостью 50 – 500 тыс. тенге", – поделились результатами опроса в КСЖ Freedom Life.

Во время опроса респонденты поделились, что когда-то дарили в качестве подарка путешествие в другую страну, или планируют это сделать в этом году (9% от общего числа опрошенных). По словам опрошенных, два года назад недельный отдых на двоих в начале марта обходился в среднем 400 – 700 тыс. тенге (в зависимости от страны и статусности отеля). В 2024 году отдых варьируется от 600 тыс. до 2 млн тенге. Обычно в стоимость тура входит перелет, проживание, питание и обязательная страховка.



Во сколько обойдутся подарки?

На основе данных из открытых источников специалисты КСЖ Freedom Life определили стоимость самых распространенных подарков на 8 Марта в 2024 году.

Фото: КСЖ Freedom Life/на основе открытых данных





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