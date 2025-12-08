В Алматы вышла книга про Димаша Кудайбергена

6 декабря издательство “Алматыкітап баспасы” представило книгу-альбом "Димаш Кудайберген: Бесконечная музыка", сообщает Zakon.kz.

Новостью поделилась сестренка певца Раушан на своей странице в Instagram. Известно, что книга вышла на казахском, русском и английском языках

Альбом включает 289 страниц крупного формата и предлагает разносторонний взгляд на карьеру Димаша. В издание вошли архивные фотографии, материалы с концертов, личные комментарии и воспоминания, позволяющие проследить развитие артиста и познакомиться с ранее неизданными моментами его творческой биографии. В книгу также включены отдельные разделы, посвященные закулисной работе и хронологии событий.

Также сестренка Димаша удивила поклонников неожиданным амплуа.