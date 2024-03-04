Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов новым селфи из Северного Кипра
Фото: dimashnews.com
4 марта 2024 года казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Новую фотографию, судя по указанной геолокации, артист сделал на Северном Кипре. Пост он сопроводил цитатой американского предпринимателя и инициатора массового автомобилестроения Генри Форда.
"Воздух полон идей. Они постоянно стучатся к вам в голову. Вы просто должны знать что вы хотите, затем забыть это и заниматься своим делом. Идея придет внезапно. Так было всегда. Генри форд", – написал Димаш Кудайберген.
Фанатам певца понравился его новый пост и они оставили одобрительные комментарии:
- Спасибо, солнце, уважил своих фанаток.
- Привет, родной. Твой клип уже миллионник. Поздравляю тебя, Полину и всю группу, принимавших участие в создании этого шедевра! Как же здорово видеть тебя! Удачи и дальнейшей работы над клипами и песнями, любимый.
- Привет, Димаш! Спасибо за долгожданное селфи!
- Добрый вечер Димаш! Рады тебя видеть! Удачи и вдохновения!
3 марта 2024 года сообщалось, что Димаш Кудайберген покоряет Латинскую Америку. Его песня "When I’ve Got You" впервые прозвучала на латиноамериканской радиостанции "Andromeda".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript