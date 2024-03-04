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Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов новым селфи из Северного Кипра

Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов новым селфи из Северного Кипра , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 23:20 Фото: dimashnews.com
4 марта 2024 года казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Новую фотографию, судя по указанной геолокации, артист сделал на Северном Кипре. Пост он сопроводил цитатой американского предпринимателя и инициатора массового автомобилестроения Генри Форда.

"Воздух полон идей. Они постоянно стучатся к вам в голову. Вы просто должны знать что вы хотите, затем забыть это и заниматься своим делом. Идея придет внезапно. Так было всегда. Генри форд", – написал Димаш Кудайберген.

Фанатам певца понравился его новый пост и они оставили одобрительные комментарии:

  • Спасибо, солнце, уважил своих фанаток.
  • Привет, родной. Твой клип уже миллионник. Поздравляю тебя, Полину и всю группу, принимавших участие в создании этого шедевра! Как же здорово видеть тебя! Удачи и дальнейшей работы над клипами и песнями, любимый.
  • Привет, Димаш! Спасибо за долгожданное селфи!
  • Добрый вечер Димаш! Рады тебя видеть! Удачи и вдохновения!

3 марта 2024 года сообщалось, что Димаш Кудайберген покоряет Латинскую Америку. Его песня  "When I’ve Got You" впервые прозвучала на латиноамериканской радиостанции "Andromeda". 

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