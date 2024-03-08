Казахстанское кино во Вьетнаме: прошли первые съемки фильма "Кімге керексің?"

Сегодня, 8 марта в Алматы стартовали съемки романтической комедии. Основную часть картины планируют снять в Юго-Восточной Азии. В ленте будут задействованы не только отечественные актеры, но и зарубежные. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Сегодня в Алматы были сняты финальные кадры фильма. Основные эпизоды запланировано снять во Вьетнаме.

Фото: Zakon.kz

Главный продюсер картины - Сабит Рахимбаев, известный казахстанскому зрителю по таким картинам, как "Кудалар", "Городские легенды", "Гудбай, мой бай" и "Аташка на хайпе".

Фото: Zakon.kz

Жанр этого фильма - романтическая комедия с элементами драмы. Сценаристы говорят, что лента поднимает важную социальную тему - поиск второй половинки.

"Мы знаем, что в 2023 году в Казахстане зафиксирован антирекорд - снизилось число новых браков до рекордного за 19 лет показателя. И наш герой столкнется с проблемой поиска невесты, из-за чего даже полетит в экзотическую страну. Там, в чужой стране, у героев проявится и свойства нашего менталитета, и они решат привнести наши традиции в быт и культуру вьетнамцев", - подчеркнул сценарист и главный продюсер Сабит Рахимбаев.

Актерский состав картины обещает порадовать отечественных зрителей. В главных ролях будут уже давно полюбившиеся артисты.

Для меня это не первый опыт работы на съемочной площадке. Я снимался в казахстанских сериалах и в полнометражных фильмах. Но эта картина, займет особенное место в моем портфолио. В ней переплетены социальные проблемы, наш казахстанский менталитет и просто любовь. Весь сценарий и вся картина просто пропитана любовью. Этот фильм должен посмотреть каждый казахстанец", - рассказал главный герой фильма - Шерхан Пiрназар.

Фото: Zakon.kz

Участие в картине приняли известные казахстанские блогеры и совсем молодые актрисы.

"Я играю второстепенную роль. Согласно сценарию, моя героиня еще та стерва. Буду откровенна, эта роль мне подходит. Хочу отметить, что на съемочной площадке царит особая атмосфера, все актеры понимают друг друга с полуслова, отдаются творческому процессу целиком и полностью. Я думаю, что картина получится очень интересная и красивая, - поделилась актриса Асель Аскар.

Фото: Zakon.kz

Для казахстанских сценаристов, съемки этой картины во Вьетнаме - большой опыт.

На данный момент проведены переговоры с властями этой страны, казахстанские скауты отобрали самые красивые локации. Заключены договора и подготовлены разрешительные документы для съемок.

Написание сценария, его перевод и согласование с вьетнамскими властями занял около полугода. Саму картину будем снимать в Хошимине – это бывшая столица Вьетнама, город богатый своей историей и необычными локациями", - прокомментировал главный продюсер.

Фото: Zakon.kz

По заявлению руководителей проекта, съемки будут отражать казахский менталитет и традиции казахстанского народа. Но основная цель проекта - выход отечественного кино на международные стриминговые платформы.

"Мы очень хотели расширить географию отечественного кино. Мы работаем над тем, чтобы данный фильм вышел на стриминговых площадках, благодаря чему, из-за любви к своим популярным артистам фильм с казахстанским колоритом сможет посмотреть и каждый вьетнамец, а их более 100 млн. зрительской аудитории", - рассказал Рахимбаев.

Фото:Zakon.kz

Предположительно картина выйдет в прокат к концу 2024 года. По словам авторов картины, это будет сделано и для того, чтобы в холодные зимние дни казахстанцы ощутили тепло тропического солнца и вьетнамского вайба.