Казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит во Вьетнаме, Таиланде и Китае после тайфуна "Кадзики"

Тайфун "Кадзики" прошелся по Юго-Восточной Азии, оставив за собой сильные дожди и шквальный ветер. Однако туристические курорты, где традиционно отдыхают казахстанцы, серьезно не пострадали. Обстановка там остается стабильной. Подробности выяснил Zakon.kz.

В конце августа на Юго-Восточную Азию обрушился тайфун "Кадзики" – один из самых мощных за последнее время. Он сформировался над Тихим океаном и достиг побережья Китая и Вьетнама 25-26 августа. Шторм сопровождался порывами ветра до 120 км/ч и проливными дождями.

Китай: Хайнань оказался в зоне воздействия

На курортном острове Хайнань, особенно в районе популярного среди туристов города Санья, тайфун дал о себе знать: здесь прошли проливные дожди и штормовой ветер. В ответ на ухудшение погодных условий власти действовали оперативно:

временно закрыли пляжи,

приостановили работу паромов и общественного транспорта,

отменили массовые мероприятия,

временно закрыли магазины и предприятия,

эвакуировали жителей прибрежных районов.

Несмотря на все ограничения, жертв и серьезных разрушений зафиксировано не было. По сообщениям китайских и международных СМИ, все туристы, включая граждан Казахстана, находятся в безопасности. Курортная инфраструктура постепенно возвращается к нормальной работе.

Фото: english.news.cn

"Мы в субботу, 23 августа, успели вылететь чуть ли не последним рейсом, потом аэропорт Феникс в Санье был сутки закрыт. В чатах местных уже читали, смотрели, там наше лобби разнесло полностью, ветер был 95 м/сек. Все пытались как-то держать двери в пик тайфуна. В других отелях ветром повыбивало окна и балконы, двери из номеров. Местные говорят, что по Санье таких тайфунов 30 лет не проходило, всегда все вокруг обходило. Из последних был в Хайкоу год назад, но Санью не затронул никак тогда", – рассказывает туристка Алиса.

Однако все расчистили оперативно. Упавшие деревья с дорог уже убрали, обстановка на курорте спокойная. Погода наладилась, но море пока остается закрытым для купания – волны до сих пор высокие.

Вьетнам: основные последствия в северных и центральных регионах

Тайфун "Кадзики" нанес серьезный ущерб северным и центральным регионам Вьетнама. Наводнения, оползни и шквалистый ветер повредили инфраструктуру и сельское хозяйство сразу в нескольких провинциях.

"Во Вьетнаме из-за "Кадзики" и связанных с ним наводнений повреждены и затоплены более 10 тысяч домов и офисов, а также более 86 гектаров риса и товарных культур", – говорится в заявлении правительства Вьетнама, опубликованном 27 августа.

Кроме того, стихия порвала линии электропередачи, оставив без электричества около 1,6 миллиона человек, особенно в пострадавших провинциях Хатинь и Нгеан. Не лучше ситуация была и в столице страны Ханое. Там улицы ушли под воду, движение транспорта было нарушено, а местные службы круглосуточно откачивали воду с дорог и жилых кварталов.

Фото: Facebook/Bộ Công an

В то же время в Нячанге и Дананге, популярных среди казахстанцев курортах, обстановка стабильная, основные разрушения их не затронули.

"В Дананге сейчас просто шикарно, солнце светит, тепло, даже жарковато! Легкий ветерок освежает, настроение отличное. Все работает, море теплое, волн практически нет", – делится эмоциями турист Али.

К слову, во время свирепства тропического шторма на отдыхе во Вьетнаме находилось больше 7000 казахстанцев. Никто из них не пострадал.

Таиланд: без серьезных последствий на туристических курортах

Тайфун лишь косвенно повлиял на Таиланд, принеся дожди и усиление ветра в северные и северо-восточные регионы.

Департамент по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий Таиланда (DDPM) сообщил в среду, 27 августа, что сильные дожди вызвали наводнения и оползни в восьми провинциях Таиланда, затронув более 180 домохозяйств.

Фото: Facebook/สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์





На Пхукете, а также в других популярных туристических направлениях, тайфун не вызвал перебоев в инфраструктуре.

"Мы сейчас всей семьей на Пхукете – здесь спокойно, никакой паники, никаких проблем. Погода нормальная, все работает, отдыхаем, как планировали", – рассказывает туристка Светлана из Алматы.

Курортная зона продолжает работать в обычном режиме.

Итоги тайфуна:

Во Вьетнаме: 7 человек погибли в результате удара шторма, пострадали более 10 000 домов и офисов, а также 86 гектаров рисовых и других сельскохозяйственных угодий были повреждены.

В Таиланде: 5 человек погибли, еще 7 числятся пропавшими без вести. К четвергу, 28 августа, в 8 провинциях продолжались наводнения, были эвакуированы почти 6 000 человек.

Казахстанцы, все под контролем

На данный момент на острове Хайнань находятся 1440 граждан Казахстана. Все размещены в тех отелях, которые были выбраны при бронировании. Никакой эвакуации или перемещения не проводилось. Ситуация спокойная, туристы продолжают отдых. Об этом нам сообщила председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

"С момента, как было объявлено о зарождении тайфуна "Кадзики" и его движении по Юго-Восточной Азии, прошло уже более трех дней. За это время в Фонд не поступило ни одного обращения: ни от туристов, ни от турагентов, ни от туроператоров. Мы понимаем, что во время действия природной стихии важно сохранять бдительность. Все ответственные службы находятся в режиме постоянного мониторинга и контролируют обстановку. Мы получаем регулярные обновления и на сегодняшний день не видим оснований для беспокойства. Надеемся, что ситуация завершится благополучно, и все туристы вернутся домой с тем качеством отдыха, на которое рассчитывали", – говорит Инна Рей.

Несмотря на мощный характер тайфуна "Кадзики", основные туристические направления в Китае, Вьетнаме и Таиланде избежали серьезных последствий. Казахстанские туристы находятся в безопасности, а ситуация в регионе постепенно стабилизируется. Местные службы продолжают устранять последствия стихии, и в ближайшие дни погодные условия, по прогнозам, будут улучшаться.