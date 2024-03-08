В честь 8 марта в небе над Алматы запустили дрон-шоу

В ходе светового шоу дроны образовали в небе надпись с поздравлением и несколько изображений.



Пользователи сети отмечают, что такое решение гораздо удачнее привычных салютов, однако многие пропустили шоу.

– Жаль, что рекламы не было. Обязательно бы посмотрели.

– Анонс или рекламу сделали бы, а то народ не в курсе



– Здорово! Жалко, что не знали и не увидели.