В честь 8 марта в небе над Алматы запустили дрон-шоу
Фото: скриншот видео
В социальной сети распространилось видео, на котором в небе над Алматы запустили дрон-шоу в честь 8 марта, сообщает Zakon.kz.
В ходе светового шоу дроны образовали в небе надпись с поздравлением и несколько изображений.
Пользователи сети отмечают, что такое решение гораздо удачнее привычных салютов, однако многие пропустили шоу.
– Жаль, что рекламы не было. Обязательно бы посмотрели.
– Анонс или рекламу сделали бы, а то народ не в курсе
– Здорово! Жалко, что не знали и не увидели.
В июле 2023 года сообщалось, что в рамках празднования 25-летия города Астаны прошло уникальное световое шоу дронов. Мероприятие стало одним из главных событий для всех жителей и гостей столицы.
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