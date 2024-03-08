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В честь 8 марта в небе над Алматы запустили дрон-шоу

световое шоу, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 23:26 Фото: скриншот видео
В социальной сети распространилось видео, на котором в небе над Алматы запустили дрон-шоу в честь 8 марта, сообщает Zakon.kz.

В ходе светового шоу дроны образовали в небе надпись с поздравлением и несколько изображений.

Пользователи сети отмечают, что такое решение гораздо удачнее привычных салютов, однако многие пропустили шоу.

– Жаль, что рекламы не было. Обязательно бы посмотрели.

– Анонс или рекламу сделали бы, а то народ не в курсе

– Здорово! Жалко, что не знали и не увидели.


В июле 2023 года сообщалось, что в рамках празднования 25-летия города Астаны прошло уникальное световое шоу дронов. Мероприятие стало одним из главных событий для всех жителей и гостей столицы.

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