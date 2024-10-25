Праздничное шоу дронов прошло в Алматы

В Алматы 25 октября прошло двадцатиминутное шоу дронов в честь Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Праздничное представление началось на площади Абая в 21:00, а затем продолжилось в 21:30 на площади Астана.

Световые инсталляции сопровождались музыкальным сопровождением, подчеркивая дух национального единства и гордости.

По информации акимата, тысячи жителей и гостей города смогли насладиться незабываемым зрелищем.

"Шоу дронов посетили более 100 тыс. человек. На площади Абая было более 40 тыс. человек, на площади Астана — более 60 тыс. С площади Абая более 500 дронов синхронно взмыли ввысь, создавая уникальные визуальные 3D-образы. Инсталляции символизировали элементы национальной культуры и значимые моменты в истории страны, подчеркивая дух единства и гордости. Световое шоу сопровождалось музыкальными произведениями, что добавило атмосферности и эмоциональности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители и гости города увидели легендарные символы: Алтын Адам, сияющий золотыми огнями, тюльпан — символ уникальной флоры Алматы, величественного снежного барса, олицетворяющего силу и свободу, и, конечно, знаменитое алматинское яблоко — апорт, а также силуэт города с его знаковыми зданиями и горами.

Тем временем с площади Астана можно было увидеть, как в небо одновременно поднялись 350 дронов.

В вечернем небе над мегаполисом появились изображения парящего орла, символизирующего свободу и независимость; карта Казахстана; узнаваемые достопримечательности Алматы, такие как канатная дорога, колесо обозрения и телебашня "Кок-Тобе". Также во время светового шоу был изображен символ мира и семейного благополучия шанырак, надписи "25 қазан", "Республика күні құтты болсын!" и сердечки в знак проявления любви к городу и в целом нашей стране.

Шоу на площади Астана длилось порядка 20 минут и было организовано за счет спонсоров.

Организаторы отметили, что использование дронов вместо традиционного фейерверка стало не только инновационным способом празднования, но и символом стремления к технологическому развитию и экологическим инициативам. Это решение позволило создать уникальные визуальные эффекты, при этом минимизировав воздействие на окружающую среду.

Ранее в столичном Триатлон парке прогремел праздничный салют. По информации акимата Астаны, свыше 10 тыс. человек пришли посмотреть на запуск фейерверков.