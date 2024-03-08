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8 марта известная песня в исполнении популярных исполнительниц обрела новое дыхание

Певица, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 04:51 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
К весенним праздникам известная казахская песня "Қарлығаш" зазвучала в новом исполнении. Ранее она входила в репертуар Куляш Байсеитовой, Гульзады Есбергеновой, Бибигуль Тулегеновой, Нуржамал Усенбаевой, сообщает Zakon.kz.

В казахской культуре песня сопровождала человека на протяжении всей его жизни. Колыбельные, игровые песни, свадебные беташар, любовная лирика, похоронные – в этом многообразии музыкального фольклора и творчества казахских авторов сегодня сложно определить те песни, которые принадлежат именно академическим композиторам ХХ века. Поскольку они приобрели широкую популярность у слушателей, их стали исполнять на домашних застольях и в виде современных каверов. Об этом в своем Telegram-канале "Записки музыковедьмы" рассказывает алматинская музыковед Жанель Сафиева.

Так произошло и с известной казахской песней Қарлығаш. 8 марта на YouTube ее особенно завораживающе представили Зарина Алтынбаева, Мадина Мадуакасова, Nazima и другие популярные исполнительницы Казахстана.

"Издревле ласточка у казахов была предвестницей весны и хороших новостей. Ее прилет означал окончание длинной зимы, которая в степи была очень суровой. В сборниках этнографов Александра Затаевича и Бориса Ерзаковича, где собраны традиционные и устно-профессиональные песни, "Қарлығаш" отсутствует. В них нет ни песен с похожими названиями, ни песен, звучание которых напоминало бы "Қарлығаш". Однако песня действительно близка традиционным казахским песням лирического характера".Жанель Сафиева

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