Легендарная песня Игоря Крутого обрела новую жизнь и снова стала хитом

Известный российский композитор, пианист и певец Игорь Крутой поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она касается легендарной песни, которую ранее исполняла певица Диана Гурцкая, а позднее в нее вдохнул новую жизнь армянский певец, сообщает Zakon.kz.

Так, в Instagram 71-летний маэстро заявил, что всегда радуется, когда его песни "прошлых лет обретают новую жизнь и даже смысл".

"Сегодня "Ты знаешь, мама?" звучит по-новому, становится близкой молодому поколению, набирает популярность. В новом прочтении песня попала в чарты на музыкальных платформах. Для меня это большая радость и подтверждение того, что музыка не знает времени", – подчеркнул Крутой 18 июня 2026 года.

В связи с этим композитор поблагодарил своих поклонников за интерес.

Ответа от фолловеров ждать не пришлось. Они завалили Игоря Яковлевича восторженными комплиментами, отметив, что новая версия композиции им нравится даже больше:

"Легенда!"

"Прекрасная мелодия!"

"Мне очень нравится эта версия".

"Вы сейчас заменили Кобзона по значимости в шоу-бизнесе".

"Игорь Яковлевич, вы – человек-эпоха. Спасибо вам за ваше творчество".

"Да, вы, Игорь Яковлевич, самый талантливый композитор и реально крутой".

"Игорь Яковлевич, вы и правда крутой, талантливый. Ваша музыка до мурашек".

"Игорь Яковлевич, это песня сейчас просто рвет сердце! Спасибо вам большое! Какой же вы у нас крутой!"

"Игорь Яковлевич, вы – человек, который умеет превращать чувства в музыку. Ваши произведения остаются вне времени и продолжают вдохновлять".

"Бесподобно и трогательно, до слез... Спасибо, дорогой маэстро, что постоянно находите новые таланты, способные неподражаемо и талантливо исполнять ваши гениальные песни!"

"Игорь Яковлевич, песня "Ты знаешь, мама" обрела новое звучание. Очень интересное исполнение. Люблю эту песню и все ваше творчество на протяжении многих лет. Игорь Яковлевич, вы – гениальный композитор и очень скромный, добрый человек".

"Игорь Яковлевич, какой же у вас невероятный талант – дарить новую жизнь известным песням и покорять людей разных поколений своими песнями – новыми и легендарными! В каждой ноте – столько теплоты, любви и чувств! Дай вам Бог крепкого здоровья и творить еще много-много лет".

"Эта песня обрела вторую жизнь и стала настолько популярной, что на нее уже созданы десятки тысяч видео. Игорь Яковлевич, думаю, что многие даже не подозревали, что автором и этой песни являетесь тоже вы. Песня стала народной, и это самое главное признание для композитора, и таких народных ваших песен уже много!"

"Ваши песни – это шедевры! Жаль, что тех, кто может исполнить эти песни, по-настоящему прожив каждую ноту, пропустив через себя каждое слово, осталось 5%. Из них 3% уже поют ваши песни, а 2%, к сожалению, так и останутся незамеченными, так как до вас дойти и сделать так, чтобы исполнить ваши шедевры, к сожалению, не всем под силу".

3 июня 2026 года мы писали, что Игорь Крутой и Gabriel Jeeg (настоящее имя – Гарник Бегларян) вдохнули новую жизнь в легендарный хит "Ты знаешь, мама" Дианы Гурцкой. Позднее армянский певец сделал откровенное признание о российском композиторе.