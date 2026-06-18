#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Легендарная песня Игоря Крутого обрела новую жизнь и снова стала хитом

композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:53 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор, пианист и певец Игорь Крутой поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она касается легендарной песни, которую ранее исполняла певица Диана Гурцкая, а позднее в нее вдохнул новую жизнь армянский певец, сообщает Zakon.kz.

Так, в Instagram 71-летний маэстро заявил, что всегда радуется, когда его песни "прошлых лет обретают новую жизнь и даже смысл".

"Сегодня "Ты знаешь, мама?" звучит по-новому, становится близкой молодому поколению, набирает популярность. В новом прочтении песня попала в чарты на музыкальных платформах. Для меня это большая радость и подтверждение того, что музыка не знает времени", – подчеркнул Крутой 18 июня 2026 года.

В связи с этим композитор поблагодарил своих поклонников за интерес.

Ответа от фолловеров ждать не пришлось. Они завалили Игоря Яковлевича восторженными комплиментами, отметив, что новая версия композиции им нравится даже больше:

  • "Легенда!"
  • "Прекрасная мелодия!"
  • "Мне очень нравится эта версия".
  • "Вы сейчас заменили Кобзона по значимости в шоу-бизнесе".
  • "Игорь Яковлевич, вы – человек-эпоха. Спасибо вам за ваше творчество".
  • "Да, вы, Игорь Яковлевич, самый талантливый композитор и реально крутой".
  • "Игорь Яковлевич, вы и правда крутой, талантливый. Ваша музыка до мурашек".
  • "Игорь Яковлевич, это песня сейчас просто рвет сердце! Спасибо вам большое! Какой же вы у нас крутой!"
  • "Игорь Яковлевич, вы – человек, который умеет превращать чувства в музыку. Ваши произведения остаются вне времени и продолжают вдохновлять".
  • "Бесподобно и трогательно, до слез... Спасибо, дорогой маэстро, что постоянно находите новые таланты, способные неподражаемо и талантливо исполнять ваши гениальные песни!"
  • "Игорь Яковлевич, песня "Ты знаешь, мама" обрела новое звучание. Очень интересное исполнение. Люблю эту песню и все ваше творчество на протяжении многих лет. Игорь Яковлевич, вы – гениальный композитор и очень скромный, добрый человек".
  • "Игорь Яковлевич, какой же у вас невероятный талант – дарить новую жизнь известным песням и покорять людей разных поколений своими песнями – новыми и легендарными! В каждой ноте – столько теплоты, любви и чувств! Дай вам Бог крепкого здоровья и творить еще много-много лет".
  • "Эта песня обрела вторую жизнь и стала настолько популярной, что на нее уже созданы десятки тысяч видео. Игорь Яковлевич, думаю, что многие даже не подозревали, что автором и этой песни являетесь тоже вы. Песня стала народной, и это самое главное признание для композитора, и таких народных ваших песен уже много!"
  • "Ваши песни – это шедевры! Жаль, что тех, кто может исполнить эти песни, по-настоящему прожив каждую ноту, пропустив через себя каждое слово, осталось 5%. Из них 3% уже поют ваши песни, а 2%, к сожалению, так и останутся незамеченными, так как до вас дойти и сделать так, чтобы исполнить ваши шедевры, к сожалению, не всем под силу".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:53
Написанная Крутым грустная песня "Ты знаешь, мама" зазвучала по-новому в исполнении певца из Армении

3 июня 2026 года мы писали, что Игорь Крутой и Gabriel Jeeg (настоящее имя – Гарник Бегларян) вдохнули новую жизнь в легендарный хит "Ты знаешь, мама" Дианы Гурцкой. Позднее армянский певец сделал откровенное признание о российском композиторе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Игорь Крутой перепел легендарную песню Михаила Шуфутинского
11:27, 03 сентября 2024
Игорь Крутой перепел легендарную песню Михаила Шуфутинского "3 сентября"
певец Гарник Бегларян, композитор Игорь Крутой
15:00, 03 июня 2026
Игорь Крутой и армянский певец вдохнули новую жизнь в легендарную песню Дианы Гурцкой
пианино, ноты
16:48, 28 ноября 2025
"Спасибо за нашего Алекса": казахстанцы благодарят Игоря Крутого за новый хит
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:59, Сегодня
Елена Рыбакина узнала потенциальную соперницу в четвертьфинале турнира в Берлине
Фото: threads.com/@temirbek27
18:36, Сегодня
Узбекистанские болельщики убрали мусор с трибун после матча на ЧМ-2026 (видео)
Фото: НОК РК
18:13, Сегодня
Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал парного турнира в Болгарии
Мозес Итаума
17:52, Сегодня
"Огромное испытание": Sky Sports предупредило Итауму перед боем с Хрговичем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: