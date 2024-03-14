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Утяшева нежно поздравила Волю с днем рождения

Утяшева нежно поздравила Волю с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 17:14 Фото: Instagram/liasanutiasheva
Известная гимнастка Ляйсан Утяшева решила поделиться с поклонниками радостью. Сегодня, 14 марта, день рождения у ее супруга. Резиденту Comedy Club Павлу Воле исполнилось 45 лет, сообщает Zakon.kz.

Утяшева написала имениннику трогательное поздравление и призналась в любви.

Пост сопровождают фото самых личных моментов жизни: роддом, фотосессии, семейные поездки на квадроциклах по дюнам.

"Пашенька, сегодня тебе 45! Ты такой взрослый ребенок, сохранивший способность радоваться простым мелочам… Бегать под дождем, встречать солнышко на крыше многоэтажек, прыгать через костер, рыбачить, петь, танцевать, готовить… С тобой всегда так легко! Моя безусловная любовь! Мой лучший друг! Будь счастлив! Пожалуйста, будь всегда! Люблю. Остальное все – лично!"Ляйсан Утяшева

В свою очередь, Воля посвятил себе стихотворение:

"Я люблю свою жизнь, как путник дорогу. Счастлив очень, безмерно доволен. За все благодарен Господу Богу. Тебе сорок пять лет, Павел Воля!"

Ранее стало известно о необычном подарке: Воле подарили седьмую собаку.

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