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Павлу Воле подарили седьмую собаку

Павлу Воле подарили седьмую собаку, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 11:13 Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Ляйсан Утяшева, супруга известного российского юмориста Павла Воли ошарашила его неожиданным сюрпризом, сообщает Zakon.kz.

Заслуженная спортсменка решила преподнести подарок во время одного из шоу.

"Ты меня любишь? И никогда не разлюбишь, чтобы не произошло между нами?" – спросила ведущего Утяшева.

И со словами "Я сейчас вернусь" исчезла из кадра. Появившись через некоторое время, чемпионка Европы держала на руках щенка.

"Пашенька, это для тебя. Я знаю, что по-другому ты меня просто выгонишь из дома. А тут при свидетелях ты дашь слово, что не выгонишь. Его зовут Пух, я знаю, что ты мечтал о мини чау-чау. Ему еще три месяца, он совсем маленький".Ляйсан Утяшева

Стоит отметить, что это уже седьмая собака в звездной семье.

В начале 2024 года комментаторы всерьез ополчились на Павла Волю за шутку о женщинах. В центре внимания артист оказался после сольного концерта. Тогда комик пошутил, что для мужчин вступить в интимную близость с противоположным полом – большой стресс, при этом девушкам можно расслабиться и получаться удовольствие.

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