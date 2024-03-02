Павлу Воле подарили седьмую собаку

Ляйсан Утяшева, супруга известного российского юмориста Павла Воли ошарашила его неожиданным сюрпризом, сообщает Zakon.kz.

Заслуженная спортсменка решила преподнести подарок во время одного из шоу.

"Ты меня любишь? И никогда не разлюбишь, чтобы не произошло между нами?" – спросила ведущего Утяшева.

И со словами "Я сейчас вернусь" исчезла из кадра. Появившись через некоторое время, чемпионка Европы держала на руках щенка.

"Пашенька, это для тебя. Я знаю, что по-другому ты меня просто выгонишь из дома. А тут при свидетелях ты дашь слово, что не выгонишь. Его зовут Пух, я знаю, что ты мечтал о мини чау-чау. Ему еще три месяца, он совсем маленький". Ляйсан Утяшева

Стоит отметить, что это уже седьмая собака в звездной семье.

В начале 2024 года комментаторы всерьез ополчились на Павла Волю за шутку о женщинах. В центре внимания артист оказался после сольного концерта. Тогда комик пошутил, что для мужчин вступить в интимную близость с противоположным полом – большой стресс, при этом девушкам можно расслабиться и получаться удовольствие.