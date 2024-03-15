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Любовь, аферы и разбитое сердце: показ нового захватывающего сериала стартовал на платформе "Казахтелекома"

На платформе TV+ «Казахтелекома» стартовала премьера сериала «С любовью, аферист», фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:54 Фото: "Казахтелеком"
"Казахтелеком" 14 марта представил своим зрителям на платформе TV+ новый сериал "С любовью, аферист" от казахстанского режиссера Аяна Найзабекова. Картина стала первым совместным проектом крупнейшего телеком-оператора и компании Sәlem Entertainment в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Новинка "С любовью, аферист" откроет сезон сериалов 2024 года на TV+ "Казахтелекома" от прошедшей ребрендинг продюсерской компании Sәlem Entertainment. Шоураннером проекта стал Куат Садыков. Ранее он зарекомендовал себя как продюсер, возглавивший такие сериальные хиты, как Sheker и "Пацанские истории". В своем свежем продукте авторы поднимают остросоциальную тему обмана представительниц прекрасного пола на любовном фронте.

"Я всегда хотел раскрыть тему любовных мошенничеств, показать изнутри историю о том, как девушки попадают в такие ловушки, и как можно достойно выйти из этих ситуаций. Чаще всего страдают от брачных аферистов именно женщины, поэтому для меня важно было напомнить общественности о таких историях, мотивировать женщин на борьбу с этой формой мошенничества. К тому же я уверен в том, что женская аудитория обладает большей эмпатией и способностью к сопереживанию, поэтому картина обязательно найдет отклик у зрителя", – отмечает режиссер картины Аян Найзабеков.
Сериал , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:54

Фото: "Казахтелеком"

В центре сюжета - искусный мастер любовных интриг Тимур и доверчивая Гаухар, попавшая в его ловко расставленные сети. Постепенно героиня понимает: ее жестоко обманули. Поиски экс-жениха наводят Гаухар на след его других жертв. Объединившись, обиженные женщины разрабатывают сложный план мести и возвращения потерянных денег.

Платформа , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:54

Фото: "Казахтелеком"

"Посыл картины – обществу не нужно заниматься виктимблеймингом, то есть перекладыванием вины на жертву, а женщинам, в свою очередь, не стоит стесняться того, что они пострадали от аферистов, не нужно скрывать этого. Тяжело признаться, что это была не настоящая любовь, и они обманываются, но нужно об этом говорить", - считает сценарист сериала "С любовью, аферист" Раушан Садырбаева.

Сериал может похвастаться сильным актерским составом, в нем задействованы Аружан Джазильбекова, Санжар Мади, Мээрим Атантаева, Алмагуль Казихан-Сагындык, Шарип Серик и Олжас Альжанов.

Как считает исполнитель роли афериста Санжар Мади, картина учит тому, что женщинам ни в коем случае нельзя позволять мужчине руководить и манипулировать собой. Есть в ней и урок для мужчин: следует отвечать за свои слова и поступки.

Платформа , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:54

Фото: "Казахтелеком"

Трейлер сериала уже заручился симпатией зрителей, да и предыдущие совместные проекты "Казахтелекома" с продюсерским центром Salem Social Media (Sәlem Entertainment до ребрендинга) имели большой успех у казахстанской аудитории. "С любовью, аферист" является очередным, уже шестым по счету продуктом коллаборации "Казахтелекома" с Sәlem. В 2023 году их совместные работы "Черный двор", "Карга", "Шеше", "Малые и средние бургеры", "1286" стали бестселлерами платформы TV+, увеличив общее количество ее загрузок на гаджеты казахстанцев в 3,7 раза, с 376,4 тыс. в январе до 1,4 млн загрузок по итогам всего 2023 года. Вместе с тем после появления на платформе созданного общими усилиями контента телеком-оператор зафиксировал почти десятикратный рост платных подписок на TV+.

"Очень радует, что зритель заинтересован в появлении нашего собственного контента на TV+, а наши совместные с Sәlem сериалы заставляют его сопереживать героям. Сериал "С любовью, аферист", на наш взгляд, идеально впишется в этот ряд, напомнив женщинам о том, что несмотря на влюбленность, им следует поддерживать здоровый скепсис и осторожность в отношениях с мужчинами, оставаться независимыми в оценках и суждениях, проявлять осмотрительность, чтобы избежать возможных финансовых мошенничеств. Думаю, что показ этой проблемы с легкой иронией привлечет немалое количество новых зрителей на нашу платформу и не разочарует тех, кто "подсел" на наши совместные работы в прошлом году", – резюмировал генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Игорь Погребицкий.
Казахтелеком , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:54

Фото: "Казахтелеком"

Сериал "С любовью, аферист" состоит из 11 частей. 14 марта с 18:00 на платформе TV+ зрители смогут посмотреть сразу несколько серий новой картины.

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