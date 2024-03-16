Звезда модных показов и лицо мировых брендов Белла Хадид, предположительно, переехала в сельскую местность

По данным американского таблоида, американская супермодель перебралась жить в Техас, поближе к своему новому парню, наезднику Адану Бануэлосу. Новый дом модель приобрела в сельской местности, но все-таки неподалеку от города. Поэтому ей не так сложно адаптироваться, сообщает Zakon.kz.

Родные звезды заметили, что такой шаг очень радикальный для Хадид, которая жила до этого в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Фото: Instagram/tmz_tv

Изабелла Хайрия Хадид – американская супермодель палестино-голландского происхождения. Одна из наиболее узнаваемых и высокооплачиваемых моделей планеты. Девушка родилась в Вашингтоне в семье бывшей известной модели Иоланды Хадид и мультимиллионера Мохамеда Хадида.

Окончив в 2014 году среднюю школу в Малибу, Хадид переехала в Нью-Йорк. Там она начала осваивать искусство фотографии. Однако, модельная карьера стала отнимать у Беллы все больше времени, поэтому девушка была вынуждена приостановить обучение.

О факте переезда в Техас супермодель на своей странице в Instagram пока умалчивает. Но, судя по ее регулярным публикациям в конюшне, с лошадьми, на тренировках по верховой езде, а также в ковбойском одеянии, проживание в сельской местности не станет для нее тягостным.

Ее коллега по модельному бизнесу Наоми Кэмпбелл опубликовала видео из спортзала.