Звезда модных показов и лицо мировых брендов Белла Хадид, предположительно, переехала в сельскую местность
Родные звезды заметили, что такой шаг очень радикальный для Хадид, которая жила до этого в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Фото: Instagram/tmz_tv
Изабелла Хайрия Хадид – американская супермодель палестино-голландского происхождения. Одна из наиболее узнаваемых и высокооплачиваемых моделей планеты. Девушка родилась в Вашингтоне в семье бывшей известной модели Иоланды Хадид и мультимиллионера Мохамеда Хадида.
Окончив в 2014 году среднюю школу в Малибу, Хадид переехала в Нью-Йорк. Там она начала осваивать искусство фотографии. Однако, модельная карьера стала отнимать у Беллы все больше времени, поэтому девушка была вынуждена приостановить обучение.
О факте переезда в Техас супермодель на своей странице в Instagram пока умалчивает. Но, судя по ее регулярным публикациям в конюшне, с лошадьми, на тренировках по верховой езде, а также в ковбойском одеянии, проживание в сельской местности не станет для нее тягостным.
Ее коллега по модельному бизнесу Наоми Кэмпбелл опубликовала видео из спортзала.