Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Звезда модных показов и лицо мировых брендов Белла Хадид, предположительно, переехала в сельскую местность

Супермодель, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 06:28 Фото: Instagram/bellahadid
По данным американского таблоида, американская супермодель перебралась жить в Техас, поближе к своему новому парню, наезднику Адану Бануэлосу. Новый дом модель приобрела в сельской местности, но все-таки неподалеку от города. Поэтому ей не так сложно адаптироваться, сообщает Zakon.kz.

Родные звезды заметили, что такой шаг очень радикальный для Хадид, которая жила до этого в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Техас, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 06:28

Фото: Instagram/tmz_tv

Изабелла Хайрия Хадид – американская супермодель палестино-голландского происхождения. Одна из наиболее узнаваемых и высокооплачиваемых моделей планеты. Девушка родилась в Вашингтоне в семье бывшей известной модели Иоланды Хадид и мультимиллионера Мохамеда Хадида.

Окончив в 2014 году среднюю школу в Малибу, Хадид переехала в Нью-Йорк. Там она начала осваивать искусство фотографии. Однако, модельная карьера стала отнимать у Беллы все больше времени, поэтому девушка была вынуждена приостановить обучение.

О факте переезда в Техас супермодель на своей странице в Instagram пока умалчивает. Но, судя по ее регулярным публикациям в конюшне, с лошадьми, на тренировках по верховой езде, а также в ковбойском одеянии, проживание в сельской местности не станет для нее тягостным.

Ее коллега по модельному бизнесу Наоми Кэмпбелл опубликовала видео из спортзала.

Читайте также

Иконы
Женщина из Иордании, которая отреставрировала русскую икону "Епитафия", впервые побывала в России
Одежда
Две сестры, переехавшие в подростковом возрасте из Узбекистана, сшили платье для Пэрис Хилтон
День рождения
Актер Чак Норрис обратился к поклонникам с хорошими новостями
Алия Абди
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
бизнесмен найден мертвым
Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: