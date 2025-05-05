Джиджи Хадид впервые опубликовала фото с 50-летним Брэдли Купером
23 апреля 2025 года одной из самых высокооплачиваемых моделей мира исполнилось 30 лет. По случаю юбилея Джиджи закатила вечеринку.
"Чувствую себя такой счастливой в 30 лет!.. Мне так повезло быть мамой, другом, партнером, сестрой, дочерью, коллегой для самых невероятных людей... Это счастье – чувствовать себя такой любимой! Я благодарна и с честью вступаю в новое десятилетие", – написала Хадид под фотографиями, которыми поделилась 4 мая.
На торжестве, кроме родных, близких и друзей, присутствовал актер и режиссер Брэдли Купер, с которым Хадид впервые опубликовала совместное фото. На снимке возлюбленные страстно целуются.
Фото: Instagram/benjaminrosser
Подписчики, которых у супермодели почти 77 млн, еще раз поздравили Джиджи с юбилеем. Также они задарили Хадид и Купера комплиментами:
- "Вы с Брэдли такие милые".
- "Боже мой, они такие милые вместе".
- "С днем рождения, красивая Джиджи!"
- "Джиджи Хадид целуется с Брэдли Купером!"
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