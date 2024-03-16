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Мастер-класс по шитью юрт прошел в Астане

мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 20:16 Фото: gov.kz
В День культуры и национальных традиций по инициативе акимата района Байконыр столицы провели мастер – класс по пошиву юрт "Асыл мұра – киіз үй", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, организованное в целях чествования национальных традиций, прошло в столичной школе-гимназии №49 имени Кошке Кеменгерулы.

Юрта всегда была дорогим сокровищем для нашего народа. Основной целью мастер-класса были ее популяризация среди молодежи, обучение шитью, перетяжке, сборке, приобщение к умению использовать оборудование на месте. Данное мероприятие проводится уже во второй раз. В ходе мастер-класса этнограф Акедил Тойшанулы рассказал учащимся правильную технику и особенности пошива юрты.

мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 20:16

Фото: gov.kz

Учащиеся увидели своими глазами традиционную правильную перевязку кереге, верную фиксацию, подъем шанырака, опрокидывание уыков, правильное удержание ремней и жердей, им подробно объяснили значение каждого предмета.

мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 20:16

Фото: gov.kz

"Юрта-это национальная архитектура, непревзойденная в мире, с роскошью, богатым наследием, неповторимым обликом. Сегодня на мастер-классе собрали большую юрту. Вживую подростки юрт не видят, разве что только в книгах или на картинках. Этот мастер – класс ценен тем, что прививает детям связь с национальной культурой", – отметил этнограф.
мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 20:16

Фото: gov.kz

В качестве спонсора в мероприятии принял участие известный певец Досымжан Танатаров, который отметил, что проведение таких мастер-классов необходимо продолжать в масштабах города и даже Республики.

"Создание оригинального произведения кочевого быта – это радостное событие, большой праздник. Необходимо также овладеть техникой его создания. Особенно приятно, что мероприятие проходит 16 марта в День культуры и национальных традиций. Это отличная возможность для столичных школьников. Важно, чтобы мероприятие было поддержано на государственном уровне и проводилось масштабно", – сказал певец.
мастер-класс, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 20:16

Фото: gov.kz

Ознакомившись с техникой пошива юрты, учащиеся задали интересующие их вопросы.

В конце мероприятия учащиеся продемонстрировали свои таланты, сыграли кюи на домбре и подарили праздничное настроение.

"Мастер-класс, проведенный в преддверии праздника Наурыз, прошел очень интересно. Рада быть свидетелем правильного создания юрты. Хотелось бы, чтобы в нашей школе такие мероприятия продолжались и проводились чаще. Потому что чествование национальных ценностей – это долг каждого из нас. Сегодня я получила много информации о воспитании девочек", – рассказала ученица 8 "Г" класса школы-гимназии № 49 Макпал Байгазина.

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