В Астане прошел вечер национальной музыки "Асыл Мұра"

В рамках празднования Дня Астаны 4 июля 2025 года в столице состоялся вечер национальной музыки под названием "Асыл Мұра", передает корреспондент Zakon.kz.

Музыкальный вечер собрал на одной сцене выдающихся исполнителей, известные творческие коллективы и поклонников традиционного искусства.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На сцене прозвучали произведения народных композиторов, а также музыкальные жемчужины казахского фольклора.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В концерте приняли участие народные артисты Казахстана Айгуль Улкенбаева и Айгуль Косанова, а также заслуженные деятели республики: Ахат Байбосынов, Айгуль Елшибаева, Елмура Жанаберген, Ақан Әбдуәлі, Ардақ Балажанова, Медет Салықов, Клара Төленбаева, Қайрат Кәкімов, Ерболат Шалдыбеков, Өзгеріс Шерікбай, Перизат Тұрарова, Айгерім Нартүйе, Серік Жақсығұлов и Ұлболсын Кенжебай.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особое настроение вечеру придали выступления фольклорно-этнографического ансамбля "Қорқыт" и театра танца "Contrasst".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Заслуженный деятель Казахстана Клара Толенбаева рассказала, что концерт проходит в 4 раз при поддержке столичного акимата.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Сегодняшний вечер – это дань уважения нашей национальной музыке. Подобные концерты проходят регулярно, но сегодняшний вечер особенный. Само название говорит за себя – это наше великое наследие. И наша задача – не только сохранить его, но и передать будущим поколениям", – озвучила артистка.

Она также отметила, что в честь 180-летия великого Абая на сцене прозвучали его произведения, а также другие знаковые композиции.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Стоит отметить, что зрительный зал Дворца мира и согласия едва смог вместить всех желающих. На концерт пришли представители разных поколений: пожилые люди, для которых звучание домбры – это голос юности, молодежь, с интересом открывающая для себя богатство национальной музыки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Каждый номер сопровождался искренними аплодисментами, а в особенно проникновенные моменты в зале воцарялась тишина – та самая, когда музыка говорит больше слов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Эта живая связь между артистами и публикой напоминала, что традиции по‑настоящему живы, пока их чувствуют, слушают и передают дальше.

