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Дженнифер Лопес сыграла главную роль в фантастическом боевике

Кино, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 06:00 Фото: NETFLIX
Дженнифер Лопес сыграла главную роль в фантастическом боевике "Атлас". 13 марта онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер-трейлер интригующего фильма, который выйдет на экраны 24 мая, сообщает Zakon.kz.

Сюжет строится вокруг специалистки аналитики данных по имени Атлас Шепард. Женщина объединяется с искусственным интеллектом, чтобы дать отпор роботу, грозящему уничтожить человечество. В ролике показали несколько эпичных сцен, включая взрыв космического корабля и битву огромных роботов.

Режиссером фантастического боевика выступает Брэд Пейтон, известный по фильмам "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж". В фильме также снимаются Стерлинг К. Браун, Симу Лю, Марк Стронг и другие актеры.

Сама же главная героиня активно делится некоторыми моментами предстоящей премьеры на своей странице в X (Twitter).

А во Франции недавно представили тизер новой экранизации "Графа Монте-Кристо".

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