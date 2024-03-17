Дженнифер Лопес сыграла главную роль в фантастическом боевике
Сюжет строится вокруг специалистки аналитики данных по имени Атлас Шепард. Женщина объединяется с искусственным интеллектом, чтобы дать отпор роботу, грозящему уничтожить человечество. В ролике показали несколько эпичных сцен, включая взрыв космического корабля и битву огромных роботов.
Режиссером фантастического боевика выступает Брэд Пейтон, известный по фильмам "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж". В фильме также снимаются Стерлинг К. Браун, Симу Лю, Марк Стронг и другие актеры.
Сама же главная героиня активно делится некоторыми моментами предстоящей премьеры на своей странице в X (Twitter).
Discover more ATLAS at https://t.co/iKqOwsqs79 pic.twitter.com/V9bYKrkHWb— jlo (@JLo) March 13, 2024
А во Франции недавно представили тизер новой экранизации "Графа Монте-Кристо".