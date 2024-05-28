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Дженнифер Лопес разочаровала поклонников новой ролью

Дженнифер Лопес разочаровала поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:24 Фото: Instagram/jlo
Одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис Дженнифер Лопес попала под шквал критики. Ее роль аналитика в новом фантастическом боевике "Атлас" пришлась не по душе многочисленной армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

54-летняя певица сыграла в картине главную роль. По сценарию Лопес приходится бороться с искусственным интеллектом, который стремится уничтожить человечество.

Тизер боевика опубликовала стриминговая платформа Netflix на своем YouTube-канале еще 13 марта 2024 года.

На днях Лопес сама разместила небольшой отрывок из фильма на странице в Instagram.

Однако вместо похвалы и комплиментов комментаторы оставляют лишь негативные отзывы как о самом фильме, так и об игре бизнесвумен.

  • Лопес делает этот фильм ужасным.
  • Хватит сниматься в фильмах.
  • Знаменитости никогда не видят неудач, пока не станет слишком поздно.
  • Это выглядит слишком дешево.
  • Возраст выдает тебя.
  • Ужасный фильм.
  • Игра такая плохая. Вы должны придерживаться драмы.
  • Я видел и лучше.
  • Еще один провальный фильм, – пишут пользователи.

Стоит отметить, что первой главной ролью Лопес стала роль в фильме "Селена" (1997), за которую она была номинирована на премию "Золотой глобус". Вторую премию ALMA Дженнифер получила за роль в фильме "Вне поля зрения" (1998). Далее последовало несколько неудачных с коммерческой точки зрения фильмов, таких как "Госпожа горничная", "Если свекровь – монстр". За фильм "Джильи" Лопес получила "Золотую малину" в номинации "Худшая актриса года".

Последнее время ходят слухи о разводе актрисы с Беном Аффлеком. По словам друга семьи, актер уже съехал от певицы, и, скорее всего, супругам придется продать их дом, на поиски которого они потратили два года. 22 мая 2024 года Лопес пришлось сделать заявление на эту тему.

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