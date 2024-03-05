Во Франции представили тизер новой экранизации "Графа Монте-Кристо"

Представлен тизер новой экранизации "Графа Монте-Кристо", в которой главную роль получил Пьер Нине, ранее сыгравший модельера Ива Сен-Лорана, сообщает Zakon.kz.

Французская кинокомпания Pathé показала тизер новой адаптации романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Главную роль в новой ленте исполнил Пьер Нине, звезда байопика 2014 года "Ив Сен-Лоран". Актер воплотит на экране Эдмона Дантеса, проведшего долгие годы в тюрьме и вынашивающего план мести против своих обидчиков.

Премьера фильма состоится в июне. Режиссерами фильма выступили Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт.

Фото: Instagram/pathefilms

Существует более 40 экранизаций "Графа Монте-Кристо" и фильмов, вдохновленных сюжетом Дюма. Во Франции наиболее известен вариант 1953 года, в котором главную роль сыграл Жан Маре. В 1988 году в СССР была снята картина "Узник замка Иф". Графа Монте-Кристо в ней сыграл Виктор Авилов.

О вышедшем в кинопрокат сиквеле "Дюны" поделился своим мнением сын Фрэнка Герберта.