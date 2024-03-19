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75-летний Валерий Леонтьев покидает сцену

75-летний Валерий Леонтьев покидает сцену, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 13:47 Фото: Instagram/valera_leontiev
Исполнитель хита "Казанова" Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей. Народный артист России подчеркнул, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление легенда российской поп-музыки озвучил в разговоре с корреспондентом издания "Московский комсомолец".

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез".Валерий Леонтьев

Артист добавил, что хочет лишь поблагодарить тех, кто поздравляет его в Сети.

"Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в интернете, и все".Валерий Леонтьев

Информацию подтвердил и концертный директор исполнителя Борис Чигирев.

"Это действительно так, однако это лишь констатация факта. Леонтьев давно не работает на сцене", – приводит слова Чигирева telegram-канал "Рен ТВ".

Как певец Леонтьев дебютировал в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте c песней "Карнавал". Уже профессиональную творческую карьеру начал в Сыктывкарской филармонии. За годы творчества Валерий Леонтьев выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков.

В 1991 году он получил премию World Music Awards "Золотой скрипичный ключ" за наибольшее количество продаваемых дисков в СССР.

В феврале 2024 года российская певица Юлия Зиверт, более известная как Zivert, сообщила, что отменяет свои ближайшие концерты. Исполнительница вынуждена уйти со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем.

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