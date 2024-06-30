Валерий Леонтьев появился в России

29 июня Валерий Леонтьев выступил в Москве, сообщает Zakon.kz.

По информации в соцсетях, 75-летний певец оставил США и прилетел в Москву на частный концерт. Многих удивил тот факт, что певец возобновил концертную деятельность после официальных заявлений об окончании творческой деятельности.

Также, по неподтвержденным данным, гонорар артиста составил 12 млн рублей. Комментаторы восхитились прекрасной формой и голосом исполнителя.

А на концерте Егора Крида вопрос журналистки вывел Филиппа Киркорова на эмоции.