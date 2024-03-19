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Блогер Лерчек после налогового скандала решила развестись

Блогер Лерчек после налогового скандала решила развестись, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 17:08 Фото: Instagram/ler_chek
Популярный российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным. Это произошло после закрытия уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 19 марта 2024 года из единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Блогер Лерчек после налогового скандала подала на развод, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 17:08

Фото: mos-sud.ru

Заявление было подано 15 марта. Его предварительно рассмотрят 25 марта.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Валерии и Артема Чекалиных. По версии следствия, супруги в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечали следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения".

Кроме того, их проверили на причастность к "совершению иных экономических преступлений". Тогда же суд наложил арест на деньги и имущество блогеров.

В декабре дело против Чекалиных об уклонении от уплаты было закрыто "в связи с уплатой налогов".

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27 декабря 2023 года пара опубликовала первое видео после длительного затишья, на кадрах которого семейство появляется из огромной подарочной коробки.

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