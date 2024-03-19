Блогер Лерчек после налогового скандала решила развестись

Популярный российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным. Это произошло после закрытия уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 19 марта 2024 года из единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Фото: mos-sud.ru

Заявление было подано 15 марта. Его предварительно рассмотрят 25 марта.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Валерии и Артема Чекалиных. По версии следствия, супруги в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечали следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения".

Кроме того, их проверили на причастность к "совершению иных экономических преступлений". Тогда же суд наложил арест на деньги и имущество блогеров.

В декабре дело против Чекалиных об уклонении от уплаты было закрыто "в связи с уплатой налогов".

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