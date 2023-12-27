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Блогер Лерчек погасила долги по налогам и пафосно вернулась в соцсети

Блогер Лерчек погасила долги по налогам и пафосно вернулась в соцсети Фото: Instagram/ler_chek
Российский блогер-миллионник Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вернулась в социальные сети после выплаты 311 млн рублей (более 1,5 млрд тенге) долга перед налоговой, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Лерчек ворвалась в соцсети спустя 10 месяцев не одна, а в компании супруга Артема Чекалина.

27 декабря 2023 года семейная пара опубликовала первое видео после длительного затишья, на кадрах которого семейство появляется из огромной подарочной коробки.

"Мы вернулись, чтобы остаться", – гласит голос за кадром.

Комментаторы с радостью восприняли известие и отметили, что соскучились. Однако не все. Есть и пользователи, заявившие: "Хуже новости о "голой" вечеринке может быть только эта".

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Валерии и Артема Чекалиных. По версии следствия, супруги в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечали следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения".

Кроме того, их проверили на причастность к "совершению иных экономических преступлений".

Тогда же суд наложил арест на деньги и имущество блогеров.

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