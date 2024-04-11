Скандально известный блогер Лерчек подтвердила развод с мужем

Известный российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сегодня, 11 апреля 2024 года, записала видеообращение к своим поклонникам. В нем она не сдержала слез и подтвердила развод с мужем Артемом Чекалиным. Пара была вместе почти 15 лет, воспитывает троих детей, сообщает Zakon.kz.

О том, что Лерчек после налогового скандала решила развестись с мужем, стало известно еще 19 марта. Из информации, размещенной в едином информационном пространстве мировых судей Москвы, следовало, что заявление было подано Валерией 15 марта. С тех пор супруги хранили молчание и никак не комментировали новости о разводе.

Но сегодня Лерчек позволила фолловерам задать вопрос в Instagram-Stories и заверила, что будет с ними, как всегда, откровенна. На вопрос: "Лера, вы правда разводитесь", блогер отметила: "Я знала, что рано или поздно придется ответить на этот вопрос".

"Да, к сожалению, это так. Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни. К сожалению, я не могу дать никаких подробностей, потому что это касается не только меня", – написала Валерия Чекалина.

Она считает, что ее ситуация показала, что любые отношения могут закончиться в любой момент.

Фото: Instagram/ler_chek

Затем блогер записала эмоциональные видеоролики. Она попросила подписчиков не терять веру в настоящую любовь.

"В любом случае я благодарна за все это время. Я благодарна за наших прекрасных детей. Я действительно старалась делать все возможное и как партнер, и как жена, и как бизнес-поддержка. Просто иногда, когда ты даже делаешь максимум, это не всегда доставляет, наверное, счастье", – сказала Лерчек со слезами на глазах.

Она извинилась перед фолловерами, что долгое время никак не комментировала новости о разводе.

По словам Валерии, они с мужем были вместе почти 15 лет.

Также развод подтвердил муж Лерчек.

"Мы на самом деле разводимся. К сожалению, так в жизни бывает. Это была просто огромная, безумная, самая чистая, яркая любовь. Надеюсь, в жизни мне еще повезет повстречать такого человека, которого так же полюблю... Ни с моей стороны, ни со стороны Леры каких-то подробностей и грязного белья... не будет. Мы расстаемся с уважением к друг другу. У нас трое общих детей", – пояснил Артем Чекалин.

Как подчеркнул супруг Валерии, что бы между ними ни случилось, это навсегда останется между ними.