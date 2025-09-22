Пикантные подробности о победителе "Интервидения" всплыли после конкурса

Сразу после конкурса "Интервидение" всплыла неоднозначная информация о победителе из Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

По мнению пользователей Сети, на "Интервидении" треснули скрепы.

"Конкурс "Интервидение", который Кремль пытался выдать за "идеологическую альтернативу прогнившему Западу", обернулся для властей ударом по их же правилам", – пишут пользователи Сети.

Оказалось, что победитель конкурса Дык Фук известен клипом "Больше, чем любовь", где показана история отношений двух парней. Видео собрало уже 125 млн просмотров на YouTube. Кроме того, в соцсетях артист открыто публикует фото "для бойфренда".

Фото: Instagram/nguyenducphuc_

Простое упоминание однополой любви в России может привести к штрафу до одного млн рублей, а ее публичная демонстрация или поддержка меньшинств – к уголовному наказанию, так как "международное движение" ЛГБТ признано российским судом "экстремистской организацией".

За несколько часов до появления подробностей о победителе конкурса глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина прокомментировала итоги "Интервидения" в своем Telegram-канале.

"Победил Вьетнам, но победили мы все. Мы – это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда… Россия, несмотря на невероятные сложности со всех сторон, стала инициатором глобального музыкального конкурса, альтернативного культурной экспансии насквозь прогнившей западной идее. Сегодня мы увидели большую Победу России. Идеологическую победу. Я горжусь".

Всего же на конкурсе были представлены 23 страны, десятки артистов, тысячи зрителей в зале и миллионы – у экранов. В следующем году конкурс будет принимать у себя Саудовская Аравия.