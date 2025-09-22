#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

Пикантные подробности о победителе "Интервидения" всплыли после конкурса

Победитель конкурса &quot;Интервидение&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 05:15 Фото: Telegram/Интервидение
Сразу после конкурса "Интервидение" всплыла неоднозначная информация о победителе из Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

По мнению пользователей Сети, на "Интервидении" треснули скрепы.

"Конкурс "Интервидение", который Кремль пытался выдать за "идеологическую альтернативу прогнившему Западу", обернулся для властей ударом по их же правилам", – пишут пользователи Сети.

Оказалось, что победитель конкурса Дык Фук известен клипом "Больше, чем любовь", где показана история отношений двух парней. Видео собрало уже 125 млн просмотров на YouTube. Кроме того, в соцсетях артист открыто публикует фото "для бойфренда".

Фото: Instagram/nguyenducphuc_

Простое упоминание однополой любви в России может привести к штрафу до одного млн рублей, а ее публичная демонстрация или поддержка меньшинств – к уголовному наказанию, так как "международное движение" ЛГБТ признано российским судом "экстремистской организацией".

За несколько часов до появления подробностей о победителе конкурса глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина прокомментировала итоги "Интервидения" в своем Telegram-канале.

"Победил Вьетнам, но победили мы все. Мы – это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда… Россия, несмотря на невероятные сложности со всех сторон, стала инициатором глобального музыкального конкурса, альтернативного культурной экспансии насквозь прогнившей западной идее. Сегодня мы увидели большую Победу России. Идеологическую победу. Я горжусь".

Всего же на конкурсе были представлены 23 страны, десятки артистов, тысячи зрителей в зале и миллионы – у экранов. В следующем году конкурс будет принимать у себя Саудовская Аравия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Яна Рудковская восхитилась артистами из Кыргызстана на "Интервидении"
03:30, 21 сентября 2025
Яна Рудковская восхитилась артистами из Кыргызстана на "Интервидении"
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"
10:23, 25 августа 2025
Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: