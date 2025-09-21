Певица от США не смогла выступить на "Интервидении" и вернула подробности о себе в "Википедию"

Фото: Facebook/VASSY

20 сентября певица Vassy, которая должна была представлять Соединенные Штаты, снялась с "Интервидения" и вернула в "Википедию" информацию о своей поддержке ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

20 сентября правительство Австралии направило в адрес конкурсантки официальную ноту. Поэтому гражданка США и Австралии певица VASSYне смогла выступить в финальном шоу конкурса. "Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки. Конкурс твердо придерживается принципов открытости, культурного обмена и уважения к каждому участнику, остается вне политики и служит исключительно развитию искусства и международного сотрудничества", – говорится в официальном заявлении оргкомитета. Фото: Telegram/Интервидение Инцидент прокомментировал заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров. "Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга", – отметил политик. В этот же день певица покинула столицу России. Ранее по политическим причинам участница конкурсе красоты Mrs. Europe 2025 не смогла выйти на сцену с лентой "Россия".

