Певица от США не смогла выступить на "Интервидении" и вернула подробности о себе в "Википедию"
Фото: Facebook/VASSY
20 сентября певица Vassy, которая должна была представлять Соединенные Штаты, снялась с "Интервидения" и вернула в "Википедию" информацию о своей поддержке ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.
20 сентября правительство Австралии направило в адрес конкурсантки официальную ноту. Поэтому гражданка США и Австралии певица VASSYне смогла выступить в финальном шоу конкурса.
"Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки. Конкурс твердо придерживается принципов открытости, культурного обмена и уважения к каждому участнику, остается вне политики и служит исключительно развитию искусства и международного сотрудничества", – говорится в официальном заявлении оргкомитета.
Фото: Telegram/Интервидение
Инцидент прокомментировал заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров.
"Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга", – отметил политик.
В этот же день певица покинула столицу России.
Ранее по политическим причинам участница конкурсе красоты Mrs. Europe 2025 не смогла выйти на сцену с лентой "Россия".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript