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В Голливуде на "Аллее славы" открыли 2775 по счету именную звезду

Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 03:17 Фото: X/50cent
В Голливуде открыли звезду в честь рэпера и продюсера Dr. Dre. Звезда битмейкера стала 2775-й по счету на "Аллее славы", сообщает Zakon. kz.

На церемонии присутствовали другие известные хип-хоп-артисты, чьи альбомы продюсировал Dr. Dre. Это Эминем, Снуп Догг и 50 Cent. Бывшие подопечные продюсера 20 марта поделились фотографиями с церемонии в своих соцсетях.

Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 03:17

Фото: X/SnoopDogg

Выступающий под псевдонимом Dr. Dre Андре Ромелл Янг – обладатель семи премий "Грэмми".

"Больше всего я горжусь тем, что улучшил звучание и ясность того, как мы воспринимаем хип-хоп. Сделать это правильно – одно из моих лучших достижений".Dr. Dre

Широкую известность получил в конце 1980-х и начале 1990-х годов в качестве участника рэп-коллектива N.W.A. На церемонии в Голливуде его также поддержали четверо детей.

А в январе обладателем именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде стал известный американский актер Уиллем Дефо. Он прославился благодаря ролям в фильмах "Человек паук", "Маяк" и "Отель "Гранд Будапешт".

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