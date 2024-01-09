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Уиллем Дефо получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Уиллем Дефо получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде Фото: Instagram/imagerybyoscar, Instagram/hwdwalkoffame
Известный американский актер Уиллем Дефо, прославившийся благодаря ролям в фильмах "Человек паук", "Маяк" и "Отель "Гранд Будапешт", стал обладателем именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

На странице Hollywood Walk Of Fame в Instagram можно увидеть реакцию Уиллема Дефо на именную звезду, а также полюбоваться снимками с церемонии.

Торжественная церемония открытия именной звезды Уиллема Дефо прошла накануне, 8 января 2024 года. Поддержать актера пришли коллеги по цеху Педро Паскаль и Марк Руффало.

Исполнитель роли Халка тоже поделился фотографиями с церемонии и порадовался за Дефо.

"Одному из великих на все времена... Уиллем легко вписывается среди великих фигур "звезд" вдоль всего бульвара мечтаний. Я видел это своими глазами", – написал Марк Руффало под публикацией.

В начале декабря 2023 года стало известно, что Маколей Калкин, который сыграл Кевина в фильме "Один дома", получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде. Подробности здесь.

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