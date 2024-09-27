Звезду на Аллее Славы Голливуда получил Бэтмен

Бэтмен стал первым супергероем, получившим именную звезду на Аллее Славы в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

26 сентября на церемонии присутствовал актер Берт Уорд, сыгравший Робина в телешоу "Бэтмен" в 1960 году, передает Variety на своей странице в Х.

Кто появился в костюма Бэтмена – неизвестно. На заднем плане видно бэтмобиль, который появлялся в картине Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Batman receives a star on the Hollywood Walk of Fame. 🌟 pic.twitter.com/z8TBZUHs5T — Variety (@Variety) September 26, 2024

Днями ранее мы сообщали о высокой награде для Бэтмена.