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Звезду на Аллее Славы Голливуда получил Бэтмен

Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 08:10 Фото: Х/CineSeriesCSTV
Бэтмен стал первым супергероем, получившим именную звезду на Аллее Славы в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

26 сентября на церемонии присутствовал актер Берт Уорд, сыгравший Робина в телешоу "Бэтмен" в 1960 году, передает Variety на своей странице в Х.

Кто появился в костюма Бэтмена – неизвестно. На заднем плане видно бэтмобиль, который появлялся в картине Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Днями ранее мы сообщали о высокой награде для Бэтмена.

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