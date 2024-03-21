Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж
Алматинцы прошли по улицам города в национальных нарядах и в сопровождении патрульных авто.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кстати, на площади Астана, где пройдет концерт с участием звезд эстрады, перед алматинцами уже выступает президент Касым-Жомарт Токаев. Он прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Отметим, что концерты с участием звезд эстрады пройдут и на площади перед Дворцом Республики, а также на всех основных площадках районов города.
Ранее сообщалось, что насыщенная праздничная программа запланирована для алматинцев и гостей города 21 и 22 марта. Какая, можете узнать по ссылке.