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Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46 Фото: Zakon.kz
Жители и гости Алматы с размахом отмечают Наурыз. С утра 21 марта 2024 года в южной столице прошло одно из главных событий – большое праздничное шествие "Көш. Наурыз – думан", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алматинцы прошли по улицам города в национальных нарядах и в сопровождении патрульных авто.

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Кстати, на площади Астана, где пройдет концерт с участием звезд эстрады, перед алматинцами уже выступает президент Касым-Жомарт Токаев. Он прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта.

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:46

Фото: Zakon.kz

Отметим, что концерты с участием звезд эстрады пройдут и на площади перед Дворцом Республики, а также на всех основных площадках районов города.

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Ранее сообщалось, что насыщенная праздничная программа запланирована для алматинцев и гостей города 21 и 22 марта. Какая, можете узнать по ссылке.

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