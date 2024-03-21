Народные гуляния проходят в столичном ЕХРО-центре

В Международном выставочном центре ЕХРО в столице развернулись масштабные народные гуляния. Для гостей распахнула свои двери ярмарка "Наурыз базары" в честь главного праздника – Великого дня улуса, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы акимата Астаны, главные празднования в эти дни – с 21 по 23 марта – проходят в Международном выставочном центре ЕХРО.

Фото: gov.kz

Здесь развернулась ежегодная восточная ярмарка "Наурыз базары", на которой представлены казахстанские товары от продуктов питания до текстиля по специальным праздничным ценам.

Фото: gov.kz

Кроме изделий ручной работы, на ярмарке также можно приобрести продукты питания напрямую от сельхозтоваропроизводителей. Для посетителей доступна свежая продукция по принципу "от поля до прилавка". Фермеры из регионов страны на продовольственную ярмарку привезли более 200 тонн продукции, в том числе мясные и молочные изделия, овощи и фрукты, мед и т. д.

Фото: gov.kz

Широкий ассортимент национальных, тематических изделий и картин представили ремесленники из Казахстана, Турции, Ирана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и других зарубежных стран.

Фото: gov.kz

Гости могут посетить фестиваль восточной кухни, где угощают главным блюдом праздничного дастархана – Наурыз коже, горячим пловом, баурсаками и другими яствами от лучших заведений столицы.

Для юных гостей организованы турниры по национальным играм, таким как аркан тарту, асык ату, тогыз кумалак и многое другое.

Празднования на ЕХРО продолжатся 22 и 23 марта с 9:00 до 18:00.