Наурыз во дворах: в Петропавловске продолжаются массовые народные гуляния

В Петропавловске праздничные гуляния в честь Наурыза развернулись прямо во дворах жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Одной из ярких площадок стал двор по адресу Чайковского, 13, где жители создали по-настоящему теплую и праздничную атмосферу: накрыли дастархан, надели национальную одежду и поздравляли друг друга с праздником.

Древний праздник весны объединил жителей разных возрастов и этносов. На гуляния горожане пришли целыми семьями. Теплая погода и праздничное настроение сделали этот день по-настоящему особенным для всех собравшихся.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Жителей с праздником поздравили аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов и аким города Серик Мухамедиев, пожелав горожанам благополучия, мира и добра.

"Наурыз – это праздник обновления, добра, единства и взаимного уважения. Он объединяет людей, укрепляет согласие и напоминает о наших лучших традициях – заботе друг о друге, мире и благополучии в каждом доме. В этом году, как и в предыдущие годы, проходит декада Наурызнама, и сегодняшний день посвящен спорту. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, достатка и хорошего настроения. В Петропавловске планомерно и системно ведется работа по обновлению дворовых территорий и созданию комфортной городской среды", – сказал аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

В честь праздника председателям ОСИ вручили подарочные сертификаты на необходимую технику для содержания дворов в хорошем состоянии. Горожане делились друг с другом теплыми пожеланиями и хорошим настроением.

"Мы жители этого двора и каждый год видим, как в городе во дворах проходят праздничные гуляния к Наурызу. В этом году решили тоже не оставаться в стороне, собрались все вместе, накрыли дастархан, пригласили соседей. Очень приятно, что такой праздник объединяет людей и создает по-настоящему теплую атмосферу", – отметила жительница двора.

"Наурыз – это праздник, который сближает соседей, семьи и целые дворы. В этом году мы все вместе решили отметить его у себя во дворе, чтобы порадовать друг друга, пообщаться и провести этот день в хорошем настроении. Такие встречи делают наш двор дружнее и напоминают, как важно быть вместе", – поделился горожанин.

Для улучшения городской среды и создания комфортных условий для жителей в Петропавловске продолжается благоустройство дворовых территорий. До конца года в областном центре планируют благоустроить 80 дворовых площадок. В мероприятии приняли участие более 100 человек.