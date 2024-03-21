Токаев встретился с Жанией Аубакировой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.

Жания Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.

Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.

В завершение глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.

Ранее Токаев принял руководителя Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиру Илеуову.