Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Посол США на казахском языке поздравил жителей Казахстана с Наурызом

поздравление от посла США, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 10:21 Фото: скриншот видео
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм записал видеопоздравление казахстанцам в честь Наурыза, сообщает Zakon.kz.

На кадрах дипломат заходит в юрту, усаживается за дастархан, принимает пиалу от женщины в национальном костюме, а затем поздравляет жителей страны на казахском языке.

"С праздником Наурыз! Пусть наша дружба и уважение продолжаются!" – сказал посол.


Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла США в Казахстане 28 октября 2022 года. Ранее он занимал должность посла США в Узбекистане (2019-2022 гг.).

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади Астана 21 марта 2024 года поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.

Читайте также

Арман Давлетяров вспомнил молодые годы и опубликовал фото из прошлого
Арман Давлетяров вспомнил молодые годы и опубликовал фото из прошлого
Бибигуль Тулегенова пожелала казахстанцам на Наурыз благополучия и мира
Бибигуль Тулегенова пожелала казахстанцам на Наурыз благополучия и мира
встреча с президентом
Серкебаева поблагодарила Токаева за поддержку музыкального искусства
Елена Беляева
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: