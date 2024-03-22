Посол США на казахском языке поздравил жителей Казахстана с Наурызом

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм записал видеопоздравление казахстанцам в честь Наурыза, сообщает Zakon.kz.

На кадрах дипломат заходит в юрту, усаживается за дастархан, принимает пиалу от женщины в национальном костюме, а затем поздравляет жителей страны на казахском языке.

"С праздником Наурыз! Пусть наша дружба и уважение продолжаются!" – сказал посол.





Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла США в Казахстане 28 октября 2022 года. Ранее он занимал должность посла США в Узбекистане (2019-2022 гг.).

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади Астана 21 марта 2024 года поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.

