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Около трех тысяч астанчан в первый день Наурыза участвовали в национальных спортивных играх

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:08 Фото: gov.kz
В первый день Наурыз мейрамы около трех тысяч жителей и гостей города приняли участие в соревнованиях по национальным играм: асык ату, перетягивание каната, қазақ күресі, гиревой спорт, сообщает Zakon.kz.

Активное участие во всех районах города в состязаниях принимали люди разных возрастов – от шестилетних детей до пожилых людей.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:08

Фото: gov.kz

"Мы находимся на территории ЭКСПО. Интерес к участию в национальных спортивных играх высок. Жители и гости города, в том числе маленькие дети, принимают активное участие в играх по перетягиванию каната и асык ату. По окончании соревнований победителям будут вручены памятные подарки – телевизор, наушники, холодильник и др. Приглашаем жителей столицы вместе с нами отпраздновать Наурыз", – рассказал руководитель Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны Бахтияр Масанов.

По словам организаторов, национальные спортивные игры, посвященные празднику Наурыз, проходят во всех районах города.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:08

Фото: gov.kz

В частности, на площади у монумента "Қазақ елі" в Алматинском районе, на площади перед акиматом в районе Сарыарка (улица Бейбитшилик, 11) в парке "Коктал" (улица С. Бейбарыса), на площади Коргалжын (улица Кусмурун 2), на площади Окжетпес (пересечение улиц Окжетпес-Герцен). А в районе Байконыр локации следующие – парк "Ататюрк" (улица Ж. Ташенова), жилой массив Кирпичный (Центральный рынок), жилой массив Ондирис (улица Акбидай, 6), в районе Есиль – площадь у монумента "Байтерек", территория ЭКСПО, жилой массив Пригородный, площадь средней школы № 24 (улица Арнасай, 127).

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:08

Фото: gov.kz

Стоит отметить, что с этого года Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:08

Фото: gov.kz

Каждый день праздничной декады Наурызнама наполнен особым смыслом. Например, 20 марта был отмечался День национального спорта.

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