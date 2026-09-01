#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
458.45
531.39
5.29
Спорт

Сборная Казахстана выступила в пяти видах спорта на Всемирных играх кочевников

Спортсмены, Игры кочевников, сборная Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 04:32 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
В первый день соревнований сборная Казахстана соревновалась в пяти видах спорта: ордо (асык ату), тогуз коргоол (тогызкумалак), кураш, гореш, монгол бох, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. От сборной Казахстана участвуют 152 спортсмена в 42 видах спорта.

В первый день ​Амангельды Ерасыл, который боролся в монгольском бохе, и Абдрахманов Мадияр, выступавший в гореше, проиграли соперникам. Завершились соревнования по трем видам борьбы. Спортсмены по тогызкумалак будут играть до 6 сентября. А финальные игры по ордо (асык ату) запланированы на 2 сентября.

2 сентября 2026 года пройдут соревнования по кокпару, кокбору, эр еңиш (аударыспак), алыш, овари, мангала, тогуз коргоол (тогызкумалак), конный марафон, ордо, охота с ловчими птицами, жамбы ату, традиционной стрельбе из лука, массрестлингу, перетягиванию каната, сумо, стронгмэн, разбивание хребтовой кости.

31 августа 2026 года состоялась церемония открытия Игр, в ней принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Грандиозное шоу на "Бишкек Арене" собрало более 29 000 зрителей на самом стадионе и еще около 30 000 в фан-зонах столицы. Соцсети восхитил масштаб мероприятия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Тогызкумалак, сборная, золото, Казахстан
14:08, 11 сентября 2024
Сборная Казахстана завоевала три "золота" по тогызкумалаку на Играх кочевников
спорт
18:15, 25 июня 2025
Национальные виды спорта: как Акмолинская область превращает традиции в медали
Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта
13:49, 06 февраля 2024
Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина после победы над Ти Фродин
04:48, 02 сентября 2026
Елена Рыбакина призналась, что шанс стать первой ракеткой мира мотивирует её на US Open
Юлия Путинцева во время тренировки в Мельбурне перед стартом Australian Open
04:17, 02 сентября 2026
Опубликован видеообзор сенсационной победы Путинцевой над Бенчич в первом круге US Open
Елена Рыбакина после победы над Ти Фродин
03:42, 02 сентября 2026
Елена Рыбакина высказалась о своём самочувствии после победы в первом круге US Open
Елена Рыбакина во время матча с Фродин на US Open
03:18, 02 сентября 2026
Появилось видео уверенной победы Рыбакиной на старте US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: