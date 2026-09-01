Сборная Казахстана выступила в пяти видах спорта на Всемирных играх кочевников

В первый день соревнований сборная Казахстана соревновалась в пяти видах спорта: ордо (асык ату), тогуз коргоол (тогызкумалак), кураш, гореш, монгол бох, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. От сборной Казахстана участвуют 152 спортсмена в 42 видах спорта.

В первый день ​Амангельды Ерасыл, который боролся в монгольском бохе, и Абдрахманов Мадияр, выступавший в гореше, проиграли соперникам. Завершились соревнования по трем видам борьбы. Спортсмены по тогызкумалак будут играть до 6 сентября. А финальные игры по ордо (асык ату) запланированы на 2 сентября.

2 сентября 2026 года пройдут соревнования по кокпару, кокбору, эр еңиш (аударыспак), алыш, овари, мангала, тогуз коргоол (тогызкумалак), конный марафон, ордо, охота с ловчими птицами, жамбы ату, традиционной стрельбе из лука, массрестлингу, перетягиванию каната, сумо, стронгмэн, разбивание хребтовой кости.

31 августа 2026 года состоялась церемония открытия Игр, в ней принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Грандиозное шоу на "Бишкек Арене" собрало более 29 000 зрителей на самом стадионе и еще около 30 000 в фан-зонах столицы. Соцсети восхитил масштаб мероприятия.