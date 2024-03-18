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Наурыз по-новому: к чему приурочен пятый день праздничной декады

Наурыз по-новому: к чему приурочен пятый день праздничной декады, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 09:52 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане с 14 марта 2024 года стартовала декада празднования Наурыз мейрамы, и пятый день посвящен национальной одежде, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из telegram-канала "Наурызнама".

"Пятый день декады Наурызнама в Казахстане – День национальной одежды", – говорится в сообщении, опубликованном 18 марта.

Отметим, что в этот день во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию национальной одежды.

Четвертый день праздничной декады Наурыз мейрамы был Днем шанырака.

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Ранее сообщалось, что с 2024 года Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому – в течение 10 дней. При этом отмечалось, что каждый из 10 дней будет посвящен определенной теме и ценностям. Также был утвержден единый логотип Наурыза, который направили во все регионы страны.

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О том, сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз, можете узнать по ссылке.

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