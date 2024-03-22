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Фестиваль кочевых цивилизаций проходит в Астане

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40 Фото: Zakon.kz
22 марта на территории столичного выставочного центра EXPO проходит фестиваль кочевых цивилизаций "Наурыз - береке бастауы". Мероприятие привлекло внимание не только местных жителей, но и гостей из разных уголков страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На просторах Центра развернулась яркая панорама кочевой жизни наших предков, начиная от юрт, украшенных в лучших традициях, до ярмарок национальной одежды, ремесленных мастерских и кулинарных лавок, где каждый желающий мог попробовать блюда казахской кухни.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

Программа фестиваля довольно насыщенная и разнообразная, как для взрослых так и для детей. Юным казахстанцам, например, удалось попробовать себя в изобразительном искусстве.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

Также на территории выставочного Центра проходят соревнования по национальным видам спорта. Больше всего народу собрала игра асык ату.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

Не обошлось без музыкальных и танцевальных выступлений, как на улице, так и внутри комплекса. Древние мелодии на национальных инструментах чередуются на сцене со знакомыми для всех движениями из "Кара Жорга".

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz


"Я считаю, что это не просто праздник, а глубокое погружение в историю и культуру кочевников. Важно сохранить это культурное наследие. Пусть этот праздник станет символом единения и взаимного уважения между народами. Пусть эти мероприятия напоминают о том, что наша культура обладает уникальными знаниями и традициями", – поделилась гостья выставки Жанар Абильдаева.
праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

Больше всего радовало глаз на мероприятии количество людей в национальной одежде. Негласный челлендж поддержали взрослые и дети.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

"Национальный костюм – вместо тысячи слов. Это демонстрация любви и уважения к традициям. Нужно не просто приходить на праздник, а добавлять ему особый колорит, превращать его в шествие культур. Так будет понятнее и интереснее осваивать историческое наследие молодежи, современному поколению", – рассказала еще одна посетительница фестиваля Толеухан Маратова.
праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз.

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