Главную елку зажгли в Астане

Главную елку в Астане зажгли 17 декабря на территории Международного выставочного центра EXPO, сообщает Zakon.kz.

Церемонию зажжения елки жителям и гостям столицы сняли на видео пользователи социальных сетей.

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По данным акимата Астаны, высота ели составила 25 метров.

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Ранее стало известно, как украсят Алматы и где установят главную елку к Новому году.