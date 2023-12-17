Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главную елку зажгли в Астане

Главную елку зажгли в Астане Фото: gov.kz
Главную елку в Астане зажгли 17 декабря на территории Международного выставочного центра EXPO, сообщает Zakon.kz.

Церемонию зажжения елки жителям и гостям столицы сняли на видео пользователи социальных сетей. 

Материал по теме

Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году

По данным акимата Астаны, высота ели составила 25 метров.

Материал по теме

Как отмечают Новый год в разных странах

Ранее стало известно, как украсят Алматы и где установят главную елку к Новому году. 

Читайте также

Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды
Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды
Жанель Абдрахманова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
UFC 296 в прямом эфире: где смотреть онлайн-трансляцию боя Рахмонов – Томпсон
UFC 296 в прямом эфире: где смотреть онлайн-трансляцию боя Рахмонов – Томпсон
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: