Главную елку зажгли в Астане
Фото: gov.kz
Главную елку в Астане зажгли 17 декабря на территории Международного выставочного центра EXPO, сообщает Zakon.kz.
Церемонию зажжения елки жителям и гостям столицы сняли на видео пользователи социальных сетей.
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По данным акимата Астаны, высота ели составила 25 метров.
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