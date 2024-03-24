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На конкурс "Евровидение-2024" ожидают гостей из более чем 80 стран

Швеция, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 06:16 Фото: X/Eurovision
По словам организаторов, зрители из более чем 80 стран будут присутствовать на «Мальме Арене», где пройдет известный конкурс, сообщает Zakon.kz.

Список возглавляют шведские фанаты. Треть билетов продана именно местным покупателям.

Но не слишком сильно отстают и британцы: почти пятая часть всех билетов была раскуплена фанатами в стране-организаторе прошлогоднего конкурса. И более чем каждый десятый покупатель – выходец из неевропейских стран.

"Мальме, принимающий поклонников "Евровидения" и гостей из таких больших и разнообразных уголков мира, поистине фантастичен. Это наглядно демонстрирует привлекательность мероприятия и его способность объединять людей с помощью музыки, культуры и разнообразия".Карин Карлссон, управляющий директор конкурса в этом году

Десятку стран, лидирующих по общему объему продаж билетов до марта, составляют:

  1. Швеция
  2. Великобритания
  3. Дания
  4. Германия
  5. США
  6. Нидерланды
  7. Австралия
  8. Испания
  9. Ирландия
  10. Польша

Ожидается, что в город Мальме, где проживают представители 186 национальностей, приедут болельщики из таких стран, как Мексика, Бразилия и Новая Зеландия.

"Мы рассматриваем Мальме как место, где люди, формы культурного самовыражения и традиции собираются вместе и узнают друг друга. Это то, что также должно отражать наше мероприятие", – сказал Карлссон.

"Евровидение" пройдет с 7 по 11 мая. Ожидается девять живых выступлений, включая генеральные репетиции полуфиналов и финала.

В это же время стало известно, что поп-группа ABBA отказалась от выступления на предстоящем "Евровидении-2024", несмотря на 50-летний юбилей их победы в этом конкурсе.

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